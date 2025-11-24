Mañana abre el plazo para solicitar las ayudas para comprar dispositivos digitales en el curso 2025/2026

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Las ayudas para la adquisición de dispositivos digitales para su utilización por el alumnado que curse determinadas enseñanzas no universitarias en centros docentes de Castilla y León en el curso 2025-2026 se podrán solicitar desde mañana, 25 de noviembre, hasta el día 19 de diciembre.

En total y según consta en el extracto de la Orden de la convocatoria de las ayudas publicado este lunes en el BOCyL, la Consejería de Educación ha destinado una partida de 300.000 euros.

Según consta el documento consultado por Europa Press, una vez determinada la renta per cápita de la unidad familiar las cuantías de las ayudas serán de 125 euros en el caso de que se adquiera una tablet o un chromebook; 200 euros cuando se adquiera un ordenador portátil convertible y 225 euros cuando se adquiera un ordenador portátil, para magnitudes inferiores a los 2.500 euros de renta per cápita de la unidad familiar.

Para la horquilla de rentas entre 2.500 y 3.500 euros, la ayuda será de 100 euros para la adquisición de tablet o un chromebook, 150 euros para la compra de ordenador portátil convertible y 175 euros para la compra de ordenador portátil.

Por último, cuando las rentas superen los 3.500 euros las ayudas de Educación prevén 75 euros para compra de tablet o un chromebook, 90 euros para ordenador portátil convertible y 100 euros para ordenador portátil.

Los beneficiarios serán el padre, la madre o el tutor legal del alumnado que curse educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional básica, formación profesional de grado medio o educación especial en centros docentes de la Comunidad o el propio alumno si es mayor de edad, siempre que las rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar en el año 2024 no superen determinadas cuantías.

También podrán ser beneficiarios de las ayudas la entidad o familia de acogida que ejerza la guarda del menor en los casos en que los alumnos tengan expediente de protección abierto por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.