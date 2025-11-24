Diego Villafañe: el leonés que suena como candidato a fiscal general del Estado

El leonés Diego Villafañe Diez, jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, figura como uno de los dos principales candidatos a sustituir a Álvaro García Ortiz en la cúpula del Ministerio Público, en competencia directa con María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de la FGE.

Villafañe desciende del área de Matallana de Torio. Tiene dos hijas y una destacada afición por las motocicletas. Estudió Derecho en la Universidad de León. Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 2006 y desde entonces pasó por las fiscalías de Vilanova i la Geltrú-Gavá, León, Badalona y Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Forma parte de la Unión Progresista de Fiscales y actualmente era el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. Se le considera la mano derecha de García Ortiz, circunstancia por la cual estuvo también investigado en el caso de la filtración de correos electrónicos que ha costado el puesto al máximo responsable.

El juez instructor, Ángel Hurtado, alegó que pudo tener "un papel de relevancia" en la revelación de información, pero posteriormente, y tras escucharle en sede judicial, archivó la causa contra él al considerar que no había indicios suficientes como para atribuirle tal condición.

Luego, en el juicio, declaró como testigo y protagonizó una de las comparecencias más criticadas. Acusó directamente a la fiscal superior de Madrid, Adriana Lastra, de sentir "animadversión" hacia García Ortiz, después de que esta testificase contra él ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La dimisión de García Ortiz y su condición de mano derecha del condenado, hacen que automáticamente abandone también su cargo de forma provisional, hasta que se clarifique el panorama de forma definitiva.