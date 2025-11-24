La ola ártica dará una sorpresa el jueves en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España se enfrenta a una nueva caída brusca de las temperaturas a partir del martes 25 de noviembre de 2025, aunque los expertos aseguran que será menos severa que la ola de frío experimentada hace apenas una semana. Una masa de aire ártico anormalmente frío para estas fechas provocará un descenso térmico generalizado que alcanzará su punto máximo entre miércoles y jueves, cuando es probable que ninguna capital de provincia supere los 20°C.

El cambio comenzará con la llegada de un frente frío que barrerá la España peninsular y las Islas Baleares entre este lunes y el martes, dejando precipitaciones significativas especialmente en el cuadrante noroeste. Las regiones del Cantábrico podrían registrar acumulados superiores a los 70 litros por metro cuadrado, con zonas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco donde se superarán incluso los 100 l/m².

A diferencia de otros episodios invernales, este fenómeno meteorológico se caracterizará por su brevedad. Los meteorólogos prevén que el jueves será el día más frío en la mayor parte del territorio, con máximas que no superarán los 7°C en capitales como Ávila, Segovia o Teruel, mientras que en el sur apenas se alcanzarán los 19°C en algunas localidades de Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Pronóstico por zonas y efectos previstos

El sistema frontal mostrará diferentes comportamientos según la orografía del territorio. Las cordilleras peninsulares actuarán como amplificadores de las precipitaciones debido al efecto del relieve, mientras que gran parte del litoral mediterráneo quedará al margen de las lluvias. La cota de nieve experimentará un descenso significativo, situándose inicialmente entre los 1200-1500 metros en el norte peninsular durante el lunes, para bajar hasta los 700-1000 metros a partir del martes.

Los Pirineos serán los grandes protagonistas en cuanto a acumulación de nieve se refiere. Los espesores más destacables se concentrarán en la divisoria y cara norte de la cordillera, especialmente en su sector occidental, donde las precipitaciones en forma de nieve podrían ser considerables. El miércoles, con cotas de nieve entre 800-1000 metros, continuará la acumulación de centímetros a las puertas de diciembre.

En contraste con la situación peninsular, las Islas Canarias vivirán un escenario completamente diferente. Los vientos del este transportarán polvo procedente del Sáhara tras unos días de intensas precipitaciones que dejaron más de 100 l/m² en La Palma. Esta dicotomía meteorológica entre los dos archipiélagos españoles evidencia la complejidad climática que caracteriza a nuestro país.

Impacto de las heladas y evolución prevista

Las temperaturas mínimas representarán uno de los aspectos más destacables de este episodio frío. Las heladas se extenderán por gran parte del interior peninsular, siendo especialmente intensas en zonas de montaña. A partir del martes, casi todas las capitales de Castilla y León, la mayoría de las de Castilla-La Mancha y localidades como Teruel registrarán mínimas en torno a 0°C o incluso por debajo. Madrid no será una excepción, con valores que rozarán el punto de congelación.

Los meteorólogos señalan que esta configuración atmosférica se debe al pasillo que se formará entre un anticiclón situado sobre las Azores que se estirará hacia el norte y las bajas presiones que circularán desde el interior europeo hasta el Mediterráneo. Esta disposición favorecerá la intensificación de los vientos del norte y noroeste, que serán los responsables de transportar la masa de aire frío hacia la península.

A partir del jueves, los modelos de predicción muestran un aumento de la incertidumbre. Algunos escenarios apuntan a la vuelta de una circulación del oeste, mientras que otros sugieren un nuevo descuelgue de aire frío que podría prolongar las temperaturas bajas. Lo que parece claro es que la tendencia general para los próximos días será la de continuar con los altibajos térmicos, algo habitual en nuestras latitudes durante esta época del año.

Un invierno que se adelanta: análisis meteorológico

Este episodio de frío prematuro se enmarca en lo que los expertos califican como una auténtica montaña rusa térmica que está afectando a España desde mediados de noviembre de 2025. La llegada alternativa de masas de aire de distinta naturaleza está provocando cambios bruscos de temperatura que resultan llamativos incluso para esta época del año, caracterizada tradicionalmente por su variabilidad.

Los meteorólogos explican que, aunque la situación resulte llamativa, no es inusual. Las temperaturas previstas para estos días estarán por debajo de los valores medios para finales de noviembre, pero no se espera que se batan récords históricos de frío como los registrados en algunas olas árticas de años anteriores. Lo que sí destacan los expertos es la rapidez con la que se están sucediendo estos cambios térmicos.

El miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre las precipitaciones quedarán restringidas principalmente al Cantábrico oriental, Pirineos e Ibérico norte, mientras que los cielos despejados en gran parte del territorio favorecerán el enfriamiento nocturno y la formación de heladas. Esta situación, combinada con un viento que irá perdiendo intensidad, creará las condiciones perfectas para que las temperaturas nocturnas desciendan notablemente.

Los expertos meteorólogos advierten que estas oscilaciones térmicas pueden tener impacto en diversos sectores como la agricultura, con posibles efectos sobre cultivos sensibles a las heladas, así como en el consumo energético que experimentará un repunte significativo durante estos días debido al incremento en la demanda de calefacción. También recomiendan extremar las precauciones en carreteras de montaña donde la formación de hielo podría complicar la circulación, especialmente en horas nocturnas y primeras horas de la mañana.