Mañueco pide a los jóvenes tolerancia cero con cualquier forma de violencia machista

El presidente de la Junta participa en el acto conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la MujerRMESTUDIOS

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Violencia “cero”, tanto física como digital. Ese fue el mensaje que trasladó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a los jóvenes en el acto que, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, se celebró este lunes en el IES Isabel de Castilla de Ávila. En la mesa redonda ‘Únete para poner fin a la violencia digital contra las mujeres’, el líder del Ejecutivo autonómico pidió a los jóvenes que no normalicen ninguna forma de violencia machista y que soliciten ayuda cuando detecten alguna situación de este tipo, al tiempo que explicó la red de recursos del Gobierno de Castilla y León en esta materia específica.

“Nos preocupan mucho los conocimientos que se adquieren en los centros educativos, pero también las nuevas formas de violencia, especialmente la digital”, subrayó Fernández Mañueco. En ese sentido, analizó las denominadas nuevas formas de violencia machista que llegan a través de internet, el teléfono móvil o las redes sociales y que, si bien son distintas a la violencia tradicional, “la amplifican, puesto que el control, el acoso y la humillación se intensifican y, a la vez, son más difíciles de detectar”.

Es el caso del teléfono, el acecho, el ciberacoso, el hostigamiento masivo o el ‘grooming’, que implica que adultos se hagan pasar por jóvenes para obtener material sexual, así como la difusión masiva de imágenes íntimas sin consentimiento, muy ligada a la ‘sextorsión’, o fórmulas violentas más modernas como la creación de ‘deepfakes’, contenido sexual falso creado con inteligencia artificial; el ‘doxing’ o propagación de información privada a través de internet, la suplantación de identidad o la creación de perfiles falsos con el propósito de acosar o desprestigiar.

“Todo ello obliga a que se refuerce la educación e información digital, así como a adaptar los protocolos de intervención y asumir que la violencia a través de internet es igual de real y dañina que la tradicional”, valoró en declaraciones recogidas por Ical.

También habló el presidente de la Junta sobre los centros de protección a mujeres víctimas de violencia, incidiendo en que “aunque la presencialidad en cada provincia es importante, apostamos por un sistema virtual, a través del teléfono y la web, con total privacidad, que debe ser reforzado, ya que el número de consultas y asesoramiento digital triplica al presencial”.

Alfonso Fernández Mañueco estuvo acompañado en este acto, al que asistieron 250 alumnos de Secundaria, por las consejeras de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Educación, así como por la directora general de la Mujer.

También participaron la mesa redonda María José Garrido Antón, comandante de la Guardia Civil y jefe de área en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; Estefanía Garrido Cortázar, técnico docente en la Dirección Provincial de Educación de Ávila, pedagoga y experta tanto en el sector TIC como en la mediación; la hermana Consuelo Rojo, directora de Adoratrices Burgos y dos representantes del programa ‘Corresponsales Juveniles’ de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Naia Martín y Jaime López. Un acto que ha cerrado la cantante vallisoletana Raquel Martín.