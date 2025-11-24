UGT advierte que León es la tercera provincia de CyL con más casos de violencia machista

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Durante 2024, 934 mujeres fueron reconocidas oficialmente como víctimas de violencia en la pareja o expareja, lo que convierte a León en la tercera provincia con más casos en Castilla y León, únicamente superada por Valladolid y Burgos.

El dato ha sido recopilado por el sindicato UGT León que, a través de un comunicado, ha informado que a lo largo de 2024 los juzgados leoneses recibieron 1.036 denuncias, una media de casi tres al día, y se registró también un menor tutelado víctima, "reflejando el impacto directo de la violencia sobre la infancia".

Uno de los datos más preocupantes, según la central sindical, es el elevado porcentaje de denuncias que llegan a través de partes de lesiones: un 15,3%, uno de los índices más altos de la Comunidad.

"Esto sugiere que una proporción significativa de mujeres leonesas accede al sistema judicial tras haber sufrido violencia física de especial gravedad. También destaca que el 3,1% de las denuncias fueron presentadas directamente por la víctima en el juzgado, una cifra muy superior a la media autonómica", ha apuntado UGT.

Asimismo, en 2024 se solicitaron en León 246 órdenes de protección, lo que confirma la necesidad de medidas urgentes de seguridad para muchas víctimas.

Además, los tribunales de la provincia enjuiciaron a 159 personas por delitos relacionados con la violencia de género, resultando en 114 condenas, lo que "refleja una intensa actividad judicial asociada al volumen de casos".

UGT ha advertido de que estos datos evidencian la "persistencia de una violencia machista grave y extendida" en la provincia de León, y reclama reforzar los recursos de prevención, protección y atención integral, así como el cumplimiento y aplicación efectiva de los protocolos y herramientas legales.

La organización ha reiterado su compromiso de lucha contra la violencia machista y ha exigido la adopción de medidas más eficaces para garantizar la seguridad, la libertad y la igualdad de las mujeres a un día del 25N en el que se celebra el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.