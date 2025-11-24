San Andrés del Rabanedo lanza la campaña 'No estás sola' por el 25N

Varias pancartas contra la violencia machista en la manifestación de Madrid.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha puesto en marcha la campaña de sensibilización 'No estás sola' con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este martes 25 de noviembre.

La iniciativa se desarrollará hasta el 30 de noviembre y busca implicar a toda la ciudadanía en la lucha contra las violencias machistas.

La propuesta invita a vecinos y vecinas a enviar cartas, fotografías, dibujos y mensajes de apoyo y recuerdo a las víctimas al correo ayuntamientosanandresmujer@gmail.com.

Todo el material se integrará en un collage participativo que se mostrará en futuros actos municipales como símbolo de rechazo a la violencia.

Además, el Consistorio ha animado a participar en redes sociales durante la jornada del 25N utilizando el hashtag #NoEstásSola, para visibilizar el compromiso colectivo.

Como gesto institucional, mañana se colocará en la balconada del Ayuntamiento una pancarta en recuerdo de las mujeres asesinadas por violencia machista este año.

La alcaldesa y personal técnico de Servicios Sociales asistirán también al acto institucional junto a otras administraciones, reafirmando el compromiso del municipio con la erradicación de estas violencias.

La programación incluye, por la tarde, una conferencia en la Biblioteca Pública de Trobajo del Camino (18.30 horas) a cargo de la escritora Mercedes G. Rojo, dedicada a la figura de Faustina Álvarez García, pionera feminista en el ámbito educativo.

Con esta campaña, San Andrés del Rabanedo busca reforzar la conciencia social y recordar que la violencia contra las mujeres es una vulneración de derechos humanos que requiere la implicación de toda la sociedad.