El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, la vicerrectora de la ULE, Raquel Domínguez, y el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, presentan la Cátedra de Parlamentarismo de la Universidad de León.

La Cátedra del Parlamentarismo de la Universidad de León, que acaba de ser presentada en la Universidad de León, tiene entre sus pilares de acción “la proyección internacional para convertir a León en un destino turístico de cultura parlamentaria”, como destaca la directora de la cátedra, Esther Seijas, quien señala que ya ha comenzado esta actividad con países como Colombia, Argentina o Chile.

El presidente de las Cortes y de la Fundación Cortés de Castilla y León, Carlos Pollán, incide en que el objetivo de la cátedra es “acercar el parlamentarismo al estudiantado de todos los niveles educativos e incidir en la formación y en la educación. Por su parte, la vicerrectora de Inclusión , Igualdad y Proyección Social, Raquel Dóminguez, resalta la importancia para la Universidad “de trabajar los temas ligados al respeto y crear conciencia y cultura parlamentaria a través de la investigación y la divulgación”.

“Debemos insistir a los jóvenes cuando tienden a otros sistemas en la importancia del parlamentarismo, que se basa como hizo Alfonso IX en León en escuchar, debatir y después tomar decisiones “, apunta el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega.

La presentación decisiones la Cátedra se ha enmarcado en una jornada por el 47 aniversario decisiones la la Constitución con diferentes personalidades del mundo del Derecho.

Seijas incide en que desde la cátedra se están desarrollando diferentes acciones para divulgar el parlamentarismo y que se crearán dos premios y ya se han lanzado unidades divulgativas, porque uno de los pilares de la institución es “consolidar y divulgar a León como cuna del parlamentarismo, además de incidir en que la institución parlamentaria es el órgano fundamental para la democracia “.