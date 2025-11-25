Es oficial: el Gobierno dará el IMV automáticamente a los parados sin prestación

La mayor parte de las familias que tienen que devolver el IMV tienen hijos. KAI FORSTERLING

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En octubre de 2024, más de 773.000 hogares españoles donde residen en total 2,3 millones de personas se beneficiaron del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La última estadística oficial publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) revela además un incremento del 19,25 % en la cifra de unidades familiares que reciben esta ayuda en el último año. La cuantía media mensual asignada por hogar se situó en 487,2 euros, con una cartera total a pagar que superó los 532,6 millones de euros en dicho mes. Los datos de León son similares: 7.345 precepctores del IMV en León en octubre de 2025, 19.309 personas beneficiarias y 193 euros de cuantía media por beneficiario. A ellos les llegan nuevas reformas.

Estos números reflejan no solo la relevancia de esta prestación, sino también el impacto de las recientes reformas introducidas para mejorar el acceso y la cobertura del IMV, especialmente de cara a las personas en situaciones más vulnerables.

En este contexto, el Gobierno de España ha implementado una serie de cambios que buscan simplificar los trámites para cobrar esta ayuda y expandirla a un mayor número de ciudadanos, en particular los desempleados que hayan agotado su prestación por paro sin haber logrado reincorporarse al mercado laboral.

Un aspecto clave de la modificación aplicada en 2025 es la concesión automática del IMV a quienes terminen de cobrar la prestación por desempleo. El Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, comunicó recientemente a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) que aquellos ciudadanos que agoten su prestación contributiva serán incluidos en el IMV sin necesidad de presentar solicitud o realizar cualquier gestoría adicional.

Este procedimiento facilita que no exista un periodo de interrupción en el ingreso de apoyo para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica tras perder el empleo. La transferencia de datos entre organismos es fundamental en este proceso.

Para ello, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) intercambiará información con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Durante los tres meses anteriores al agotamiento del subsidio por desempleo, el SEPE contactará con el beneficiario para informar sobre esta opción y solicitar su consentimiento para facilitar sus datos y los de su unidad familiar al INSS.

En caso de que el trabajador desempleado acepte, el SEPE enviará esta información en un plazo máximo de diez días tras finalizar el derecho a la prestación por desempleo, permitiendo que la asignación del IMV se tramite de oficio y de forma inmediata.

La fecha oficial de inicio del IMV será la misma que la del cese del paro, lo que garantiza que el beneficiario no sufra pérdida económica durante la transición entre ambas ayudas.

Para aquellos que, por diversos motivos, no puedan acceder a esta vía automática o decidan no autorizar la transferencia de datos, el INSS mantiene abierta la opción de solicitar el IMV a través de su portal web, vía postal o presencialmente en sus oficinas de atención ciudadana, siempre bajo un procedimiento sencillo y ágil.

El marco legal que regula estas medidas es el Real Decreto-Ley 2/2024, de 21 de mayo, que afronta la tarea de reducir las barreras administrativas para hacer más accesible esta prestación.

Por ejemplo, en lo que respecta a las parejas de hecho, se ha eliminado la exigencia de demostrar hasta cinco años de convivencia previa para que ambas partes puedan ser incluidos en la unidad de convivencia. Ahora basta con presentar el certificado de inscripción o cualquier documento público que acredite la relación con al menos dos años de anterioridad a la solicitud del IMV, facilitando así la incorporación de numerosos núcleos familiares.

Además, ya no es obligatorio que todos los adultos que conforman la unidad de convivencia firmen la solicitud, simplificando así el proceso burocrático.

En términos de distribución territorial, la comunidad de Castilla y León refleja parte del alcance que tiene esta prestación en el conjunto del país. En concreto, en octubre de 2024, más de 7.300 personas cobraron el IMV en la provincia de León, beneficiando a unas 19.309 personas en total en la zona. Sin embargo, la cuantía media por beneficiario en esta provincia se sitúa en 193 euros, bastante por debajo de la media nacional, una diferencia que responde a factores socioeconómicos y demográficos específicos de la provincia.

Este dato pone de manifiesto la necesidad continua de estrategias adaptadas a las realidades locales para optimizar la ayuda social y alcanzar a quienes realmente lo necesitan con un montante adecuado.

Las actualizaciones en las condiciones para acceder al Ingreso Mínimo Vital en España tienen un doble objetivo: ampliar la protección social y simplificar la burocracia para que los ciudadanos más vulnerables puedan contar con un apoyo rápido y estable.

Al realizar una conexión directa y ágil entre el SEPE y el INSS para beneficiar automáticamente a los desempleados que agotan su prestación de paro, el Gobierno elimina uno de los obstáculos principales que dificultaban hasta ahora la continuidad de los ingresos para miles de hogares.

Además, la revisión y flexibilización de los requisitos para parejas de hecho y las firmas de solicitantes contribuye a un sistema más inclusivo y eficaz, alineado con los objetivos sociales actuales.

De cara a este 2025, el reto principal radica en la correcta implementación de estos procesos automáticos para evitar cualquier fallo que pueda dejar a personas desamparadas y en hacer que la comunicación desde las administraciones llegue con claridad a todas las familias que pueden acceder al IMV.

En definitiva, estos cambios representan un paso significativo en la política social española, haciendo del IMV una herramienta más potente y accesible para combatir la pobreza y la exclusión social en los hogares más necesitados.