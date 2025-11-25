Alrededor de 300 personas se suman a la manifestación del 25-N en León, en fotos

Alrededor de 300 personas se suman a la manifestación del 25-N en León.RAMIRO

No despertó una respuesta entusiasta, la convocatoria del 25-N en la capital. A la hora de la salida, apenas tres centenares generosos de manifestantes se congregaron en la plaza de Guzmán. Tampoco ayudo ido la climatología. Pero al menos hubo unión. El mensaje es común. No es poco.

La Plataforma contra la Violencia Machista convocó y el resto de las organizaciones habituales se adhirieron. CC OO y UGT, las agrupaciones de ideología progresista, UPL y ciudadanos, en general, todos solidarios con la defensa de la lucha contra la violencia de género. Sin demasiada algarabía de salida, porque tampoco fue una respuesta ruidosa.

Los lemas, al uso. “ El silencio nos hace cómplices “, “ abolición de la pornografía y la prostitución “, “ la discriminación, se vence con la educación”.

La marcha finalizó en Botines, con la lectura de un manifiesto al que antes había puesto resumen Pilar González Fidalgo, secretaria de la coordinadora: "Queremos ser libres, 1ueremos seguir vivas y estamos unidas para avanzar hacia un mundo libre de violencias machistas. Llamamos a la ciudadanía a que esté vigilante, llamar en contra de la indiferencia, porque hay que seguir luchando, hay que seguir siendo conscientes de que es una lacra que no se termina de erradicar. Los discursos negacionistas, que cada vez tienen más avance, la violencia que se ejerce contra las mujeres en las redes, son una muestra más de que necesitamos seguir saliendo a la calle, seguir gritando, basta ya, que nos queremos vivas y nos queremos libres".

" Yo creo que ya tenemos muy claro lo que es la violencia que se ejerce dentro de las parejas, por ejemplo, dentro del hogar. Pero a día de hoy nos preocupa muchísimo precisamente la violencia digital que se ejerce sobre las chicas más jóvenes, las chicas más jóvenes que además no tienen todavía formada su personalidad, que les cuesta más salir de ese mundo y nos preocupa muchísimo. Queremos que la educación sea un dique contra esos comportamientos, no podemos seguir viendo lo que está pasando con influencers, youtubers, que son un poco el altavoz de esa nueva violencia, no de esa nueva forma de ejercer la violencia contra las mujeres", dijo.

"Nos preocupa que los chicos jóvenes sigan esa senda y al final reproduzcan comportamientos machistas, sobre todo en las redes. Hay que recordar que los delitos, sobre todo entre los jóvenes se están incrementando entre los chicos más jóvenes y eso es muy preocupante para el futuro precisamente. ¿Las instituciones en León? No son distintas a las del resto del país".

Hubo crítica también: "Es verdad que hemos avanzado, pero todavía sigue faltando formación, tanto por ejemplo en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado que reciben a las mujeres cuando denuncian, en el sistema sanitario que también es otra vía de conocimiento de casos de violencia. Necesitamos sobre todo muchísima formación, también muchísima formación entre el profesorado, porque al final es también otro lugar de detección de ese problema y de lucha para que no se sigan esos comportamientos. Así que siempre necesitamos sensibilización y mucha, mucha, mucha formación", finalizó.