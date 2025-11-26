Pacientes más seguros en Urgencias y en tres centros de salud de León

En el contexto de la atención médica, una acción tan sencilla como lavarse las manos se erige como la medida más efectiva y económica para garantizar la seguridad del paciente, ya que son la principal vía de transmisión de microorganismos, muchos de ellos infecciosos y graves. Una limpieza adecuada de las manos por parte del personal sanitario puede prevenir hasta el 50% de esos contagios y para incentivar ese gesto ayer se entregaron varios reconocimientos a un compromiso que salva vidas.

Los premiados fueron los centros de salud de Boñar, Ribera del Esla y San Emiliano (Babia). Las tres logran un nivel avanzado de compromiso con la higiene de manos.

Miembros de Atención Primaria.DL

Otros 19 ambulatorios del área de León renuevan su nivel inicial, así como la propia Gerencia de Atención Primaria. Un nivel al se suma el servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León. En el Hospital otras tres unidades gozan de un compromiso con la higiene de manos inicial; otros, 27 poseen un nivel avanzado y 1 servicio (UCI) ha llegado al nivel excelente, además del nivel avanzado con el que cuenta el propio Hospital.

Esos reconocimientos se enmarcan en la estrategia que impulsa el programa de Higiene de Manos puesto en marcha por el servicio de Calidad y Seguridad al Paciente de la Gerencia Regional de Salud de CyL. Al acto acudieron los gerentes del centro hospitalario, Alfonso Rodríguez-Hevia, y de Atención Primaria de León, Charo Viloria, junto al gerente provincial de Áreas, Francisco Pérez Abruña, cargos directivos de las divisiones médica y de enfermería de ambas gerencias.

Recordaron que la Organización Mundial de la Salud y expertos en seguridad del paciente insisten en que una adhesión rigurosa a los «cinco momentos» para la higiene de manos (antes del contacto con el paciente, antes de una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente) es crucial para evitar la transmisión de infecciones a los enfermos.

«La prevención del 50% de las infecciones hospitalarias y en centros de salud a través de una adecuada higiene de manos demuestra que la simplicidad es, a menudo, la herramienta de salud pública más poderosa» afirmaron.

El 70% de médicos y enfermeras cumplen

La higiene de manos interrumpe la diseminación de la flora transitoria (gérmenes adquiridos) y la flora residente (gérmenes que viven en la piel) que el personal sanitario podría transferir, lo que puede salvar vidas al interrumpir el ciclo de contaminación. En las estancias hospitalarias se producen las famosas infecciones nosocomiales que pueden atacar a los pacientes en forma de neumonía por el uso del ventilador; a las vías urinarias por aplicarse un catéter o vinculadas a virus y bacterias que aprovechan las incisiones de una operación, y que pueden minimizarse con el lavado de manos.

El personal de enfermería y los médicos han llegado a mostrar tasas de cumplimiento por encima del 70% en algunos de los momentos clave, como después del contacto con el paciente. Las cifras de adhesión tienden a ser significativamente menores en los momentos anteriores al contacto con el paciente.

La mejora continua en estos porcentajes de cumplimiento es directamente proporcional a la reducción de las infecciones y a la mejora de la seguridad sanitaria. El caballo de batalla también contra la resistencia a los antibióticos.