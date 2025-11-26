Los 10 alcaldes mejor pagados de León y el político que más cobra de la provincia

Diez y Álvarez Courel, en una cita institucional de la pasada primavera.ical

El alcalde de León, José Antonio Diez, con una retribución bruta anual de 63.360 euros, es el regidor mejor pagado de la provincia, aunque el presidente de la Diputación y varios diputados provinciales superan esa cantidad, según los datos actualizados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el Sistema de Información Salarial Puestos de la Administración (ISPA).

La estadística, que recoge las remuneraciones de cargos electos y empleados públicos en entidades locales, muestra además que algunos concejales, la mayoría de León, superan en retribución a alcaldes de grandes municipios como La Bañeza o Sahagún, y que en los pequeños la política es una vocación.

Así, a los 63.360 euros de retribución del alcalde de León le superan los 89.699,57 del presidente de la Diputación Provincial, y hasta diez diputados provinciales superaron esos 63.000 euros anuales, con cantidades que oscilan entre 74.502,14 euros y 63.438,85 euros, todas en régimen de dedicación exclusiva.

El diputado mejor pagado ingresó 74.502 euros, mientras que el que menos cobró en la institución provincial, sin dedicación, percibió 4.037 euros en todo el año, por asistencias.

El sueldo del presidente leonés se acerca al de otros responsables provinciales como el de Valladolid (89.496 euros) y supera ampliamente al de Soria (54.653 euros) o Teruel (67.798 euros). En el contexto nacional, las diputaciones forales vascas y Barcelona lideran el ranking con más de 110.000 euros.

Los alcaldes que más cobran, con exclusividad

En la lista de regidores, que lidera el de León, figuran el alcalde de Ponferrada, con 61.004 euros, y la regidora de San Andrés del Rabanedo, que percibió 49.000 euros en 2024. En medio está el de Villaquilambre con 53.000 euros.

El cuarto puesto lo ocupa la de Sahagún, con 45.220 euros, seguida por el alcalde de La Bañeza, que con 41.910 euros y régimen de dedicación parcial se convierte en el único sin exclusividad de los cinco primeros de la lista.

Completan el listado de los diez alcaldes mejor remunerados los de Villablino (40.374 euros), Villadangos del Páramo (35.400), Bustillo del Páramo (32.223, parcial) y Toral de los Vados (31.640).

La fotografía global muestra que la gran mayoría de los alcaldes leoneses no tienen dedicación exclusiva: 100 regidores figuran “sin dedicación”, lo que significa que no perciben un salario fijo del ayuntamiento, aunque pueden recibir dietas por asistencia a plenos u órganos colegiados. Esta situación les permite compatibilizar el cargo con otra actividad profesional o pública.

Otros 39 alcaldes cuentan con dedicación parcial y solo 13 ejercen con dedicación exclusiva, concentrando los sueldos más altos.

Concejales que cobran más que alcaldes

Los datos sobre retribuciones de cargos electos revela una sorpresa: varios concejales superan a muchos alcaldes en ingresos, y edil mejor pagado de la provincia es un concejal del Ayuntamiento de León, con 55.413 euros, por encima incluso del alcalde de Sahagún y de La Bañeza.

Le siguen otros nueve concejales de la capital, todos con dedicación exclusiva, que rondan los 47.900 euros. El décimo puesto lo ocupa un concejal de Ponferrada, con 46.995 euros.

En total, más de la mitad de los treinta cargos mejor remunerados son concejales, principalmente en los ayuntamientos de León, Ponferrada y municipios del alfoz.

En el extremo opuesto, 50 concejales no perciben remuneración alguna y otros 605 ingresan menos de 1.000 euros brutos al año, generalmente por dietas de asistencia.

Entre alcaldes y concejales, las entidades locales de la provincia declararon un gasto conjunto de 5,29 millones de euros en sueldos durante 2024, según el ISPA, cifra que refleja la diversidad de situaciones: desde los grandes ayuntamientos con equipos de gobierno profesionalizados hasta los pueblos donde el cargo sigue siendo casi vocacional.