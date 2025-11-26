El Servicio de Atención Temprana de León ha atendido a 625 menores a lo largo de este año 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha presidido la Comisión Técnica Provincial de Atención Temprana cuyo objetivo es coordinar las áreas de Servicios Sociales, Educación y Sanidad a la hora de atender a los niños entre 0 y 6 años con necesidades especiales.

Como novedad, este año se ha valorado de manera muy positiva la Hoja de Ruta Estatal para la Atención Temprana, publicada en el BOE en febrero, y que supone un gran impulso para la atención temprana como un derecho universal, público y gratuito para todos los niños y niñas menores de 6 años. “Esto significa que cualquier familia, sin importar dónde viva, debe tener acceso a una intervención de calidad, sin coste y sin demoras”, ha señalado el delegado.

La hoja de ruta establece un marco común para todo el territorio nacional, con estándares claros, indicadores de calidad y tiempos máximos de respuesta. Esto es fundamental porque sabemos que cada día cuenta en el desarrollo infantil. Este plan se articula en nueve líneas de acción, que incluyen planificación, entre otros, mejora de la calidad, participación activa de las familias, prevención primaria, formación continua de profesionales, y coordinación interadministrativa. La atención temprana implica a los servicios de salud, educación y servicios sociales. Con esta hoja de ruta, se busca unificar criterios, compartir información y trabajar en red para que la respuesta sea rápida y eficaz.

“En Castilla y León llevamos años trabajando en esta dirección y muestra de ello es la razón por la que nos encontramos reunidos en la Comisión Provincial de Atención Temprana de León. Contamos con un Protocolo de Coordinación Interadministrativa, aprobado en 2015, que permite a los profesionales de los tres sistemas coordinar sus actuaciones y ofrecer una atención individualizada. Este modelo ha sido clave para garantizar que la atención temprana sea universal, gratuita y de responsabilidad pública, y ahora se refuerza con los estándares estatales y la financiación adicional”, ha señalado el delegado territorial.

En resumen, y según ha explicado Diego, esta hoja de ruta no es solo un documento técnico, es una apuesta estratégica para garantizar igualdad y calidad en todo el territorio. Y la coordinación interadministrativa es el eje que lo hace posible. Sin ella, no hay atención temprana eficaz; con ella, aseguramos que cada niño reciba la intervención que necesita en el momento adecuado.

COMISIÓN PROVINCIAL

Además del delegado territorial, en la reunión han estado presentes el gerente territorial de Servicios Sociales, Juan Antonio Orozco; el gerente de Salud de Área de León, Francisco Pérez Abruña; el director provincial de Educación, Alberto Natal; la jefa del Servicio Territorial de Sanidad, Concepción Domínguez; la directora médica de Atención Primaria del Bierzo, Isabel González Gurdiel; además de varios técnicos de la administración de los departamentos de Sanidad y Servicios Sociales.

Durante la misma se ha expuesto que a lo largo del periodo comprendido desde el 01/01/2025 al 15/11/2025 se han atendido en el Servicio de Atención Temprana de la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad un total de 625 niños, constando un pequeño incremento de las derivaciones, siendo los motivos para ello: trastornos y retrasos del lenguaje, retrasos globales del desarrollo, trastornos del espectro autista, niños prematuros y alteraciones motoras.

El delegado territorial ha agradecido el trabajo multidisciplinar de los profesionales de los tres servicios que hacen posible la detección temprana y los ha animado a seguir coordinándose a pesar de las dificultades que puedan surgir en el día a día.

Por su parte, los miembros de la Comisión han puesto un año más de manifiesto el éxito del calendario de actuaciones establecido en el Documento Técnico de Apoyo de Coordinación Interadministrativa entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Consejería de Educación. Los avances alcanzados años anteriores se han consolidado (intercambio de documentación a través de recursos informáticos, reuniones de coordinación entre profesionales de ambas entidades...), lo que está permitiendo que los resultados sean positivos, sobre todo ante el aumento considerable de derivaciones de niños que se escolarizan y necesitan apoyos.

Este interés en evitar una ruptura en la intervención de aquellas familias y niños que están acudiendo al Servicio de Atención Temprana de la Unidad de Valoración cuando pasan a la etapa escolar se ha materializado en la elaboración por parte del Equipo de Atención Temprana de la Dirección Provincial de Educación de un ‘Plan de Acogida para Alumnado procedente de la UVAD’, que fue una de las propuestas para mejorar la coordinación en materia de Atención Temprana que se planteó en esta Comisión hace tres años.

Para finalizar, también se ha destacado que el Servicio de Atención Temprana de Castilla y León fue preseleccionado como finalista en los Premios ESSA (Premios Europeos de Servicios Sociales 2025) en la categoría Discapacidad y Accesibilidad en los Servicios Sociales.