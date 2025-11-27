Al alza el emprendimiento con la apuesta de las mujeres

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El número de emprendedores mantiene la tendencia creciente de los últimos años, 5,2% en 2022, 5,3 de 2023 y se incrementa hasta el 6,5% en 2024, según recoge el informe GEM 2024-2025 (Global Entrepreneurship Monitor) Castilla y León elaborado por investigadores de la Universidad de León y que se presentó ayer en el marco de las quintas Jornadas de emprendimiento Emprender como sinónimo de éxito.

La rectora, Nuria González, destacó que «el documento va más allá de una mera estadística, es un diagnóstico que se necesita para actuar con rigor, para orientar políticas, y para fortalecer el ecosistema del emprendimiento en Castilla y León que debe ser motor de desarrollo y de oportunidades en nuestro territorio. Un estudio que además nos interpela como Universidad, al recordarnos que el emprendimiento empieza mucho antes de que nazca una empresa». Para la Universidad de León, el emprendimiento es «una prioridad institucional» y, por ello, se apuesta por «una cultura emprendedora transversal, presente en todas las facultades, en todos los ámbitos y en todos los perfiles», dijo.

González, que también es coautora del estudio, incidió también en que el 9,6% de la población tiene intención de emprender en los próximos tres años, «lo que sitúa el emprendimiento potencial de nuestro territorio superior al registrado en regiones económicamente dinámicas, como País Vasco o Navarra».

El director el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, Augusto Cobos, destacó que «es fundamental conocer los datos antes de diseñar las políticas de apoyo», e incidió en que «contar con un apoyo que nos explique cuál es la situación del emprendimiento, qué cosas estamos haciendo bien, en qué cuestiones los esfuerzos no tienen ningún impacto y qué campos son mejorables".

El director del informe, Daniel Alonso, destacó el emprendimiento femenino que sitúa a Castilla y León por «encima en todas las categorías»; mientras que un 6,3% de los hombres se declara emprendedor reciente, un 6,7% de las mujeres forma parte de esta misma categoría en la Comunidad.