«Sin pymes no hay economía local, y no se las atiende de forma suficiente»

Alrededor del 97% de las empresas leonesas son pymes, buena parte de ellas sin trabajadores. Un porcentaje ligeramente superior al nacional, pero en la línea de lo que es el ecosistema emprendedor general. «Sin pymes no hay economía local, pero no se las atiende de forma suficiente». Es la reivindicación planteada ayer por el presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Julio Álvarez, en el Foro empresas con raíz: pymes que hacen León, organizado por Unicaja y Diario de León. En el que compartió debate con José Manuel Fernández, gerente de Bodegas Gordonzello, y con Ángel Luis Abril, gerente de IPS Technology; que analizaron la realidad del ecosistema empresarial leonés tras la intervención de Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, y de Manuel Rubio, director territorial de Unicaja en Castilla y León.

Álvarez destacó que las pymes «tienen mucha más capacidad de adaptación y agilidad para adaptarse a las distintas situaciones que una gran empresa, poseen cercanía con el cliente y conocimiento del territorio. Y, muy importante, compromiso económico con la tierra». Pero «necesitan herramientas adaptadas a ellas, no sólo especialización financiera, sino formación empresarial. E infraestructuras, tanto de conectividad como de transporte». El presidente del CEL destacó el problema del relevo generacional como el mayor problema en la actualidad. «Cada vez que desaparece un negocio en una comarca, deja un vacío».

Por su parte José Manuel Fernández reclamó «criterios diferenciales» para las empresas que desarrollan su actividad en el entorno rural. «No se debe tratar igual a una empresa que tiene acceso al cien por cien de los servicios públicos que a otra que no, deberían establecerse beneficios fiscales, deducciones,... Y sobre todo tener una normativa clara y continua, no podemos estar pendientes cada día de los cambios normativos».

Fernández destacó la innovadora forma de constitución de Bodegas Gordonzello hace 30 años, que «nos permite mirar hacia atrás con gratitud y hacia delante con optimismo». E incidió en su apuesta por el enoturismo, «que responde a una necesidad de diversificar la actividad, pero no puede verse como una actividad complementaria de la bodega, sino con un pilar fundamental de la empresa». Abogó por ofrecer experiencias para adaptarse a las nuevas preferencias de los visitantes y por considerar el enoturismo «un recurso global, como las rutas del vino que se están desarrollando ahora».

Desde el ámbito tecnológico los cambios que afronta IPS Technology con la transformación digital son constantes y exigentes. «Siempre aprendiendo y enseñando, esto avanza continuamente». Hizo hincapié en la importancia de la seguridad, y relató los desarrollos que están realizando y que pondrán próximamente en el mercado para «lo que nos importa, que es solucionar los problemas de las empresas en el menor tiempo posible, a veces antes de que ellas los detecten a través de nuestro Cert. Estamos focalizados en el servicio integral a cada empresa».

Tobalina: «Es el momento de invertir, con la vista en obtener más margen» «Estamos en un momento para animar a la inversión de las empresas, aunque el entorno es inflacionista y es necesario hacer un esfuerzo por manejar la cadena de valor, optimizar el gasto, buscar más mercado, más producto y sobre todo fijar el objeto en aumentar el margen, más allá del incremento de la facturación». El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, analizó las previsiones económicas a medio plazo durante el Foro de empresas con raíz: pymes que hacen León, organizado por Unicaja y Diario de León. «Para crecer hay que tener mucho valor, visión, información y un componente de aventura, porque el entorno muestra un buen momento para invertir, pero no sé si tanto para animar a la inversión».



Martín Tobalina reconoció el positivo comportamiento de la economía en factores como el consumo, que «en la Comunidad está creciendo», en buena parte debido al aumento de la inmigración pero sobre todo por un empleo estable. Destacó el flujo del turismo, «que se ha desestacionalizado bastante», y a los cambios de hábitos de los consumidores. «Las empresas de los sectores agroalimentario, servicios y turísticos son las más beneficiadas».



Abogó también por incrementar la exportación, para lo que relató las ayudas públicas con las que cuentan las empresas, «no sólo con subvenciones a fondo perdido, sino también con financiación»; como cuenta con subvenciones la innovación, «fundamental para salir al exterior y para mejorar los márgenes».



El viceconsejero hizo especial hincapié en que «los empresarios debe tener especial fijación con el margen. Sin margen no se crece. Pero de momento la inflación está creciendo más, a pesar de que la facturación es buena. La inflación es un asesino silencioso que va atacando directamente a los márgenes».



Insistió en que el escenario que viene es «convulso» en lo que queda de 2025, en 2026 y en parte de 2027. «A pesar de ello, insistió, es un buen momento para invertir en mejorar capacidades, distribución, innovación, en diversificar el riesgo en los mercados internacionales, y reforzarse de cara a lo que pueda venir en el futuro».



Alertó sobre el alza de los precios de los hidrocarburos, que afectará de forma importante la rentabilidad de los sectores de transporte y logística; así como las tensiones internacionales, centradas en la repercusión del fin del crecimiento en Alemania y Francia, dos de los principales mercados de las empresas leonesas. «Los costes eléctricos tampoco van a ser menores», y mercados como China «continuarán con su competencia desleal» en los próximos años.

