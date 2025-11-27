La única foto del Teatro Emperador de León tras 20 años cerrado por el Ministerio de Cultura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Es la última imagen conocida del Teatro Emperador de León. Fue tomada ayer, días después de que de la visita programada por el ministro Ernest Urtasun a León obligara a sacar brillo al teatro durante dos semanas, literalmente. De ahí un aspecto no tan decadente como se esperaba tras 20 años de abandono. El Ayuntamiento de León hará la rehabilitación con fondos estatales a cargo del 2% Cultural y, con la obra finalizada, el equipamiento será pagado por el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación.