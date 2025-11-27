UPL exige la dimisión del concejal de Hacienda de León por presuntas facturas de suministros “engordadas”

El interventor, a la derecha, Diez, en el centro, y Carmelo Alonso, al fondo a la izquierda, en un Pleno.Ramiro

Después de meses de sucesivos expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito, parte de ellos aprobados por el PSOE con el reparo del interventor, UPL alertó este jueves de la existencia de “claras irregularidades” en la compra de suministros sin expediente de contratación y exigieron la inmediata dimisión del concejal de Hacienda”, Carmelo Alonso.

"Si no hay una explicación nos planteamos acudir a Fiscalía por presunta malversación de fondos públicos”, advirtió el portavoz leonesista, Eduardo López Sendino.

El líder municipal de UPL incidió en la repetición de facturas a una concreta “empresa de recambios” de piezas para los automóviles, en las que las facturas “están engordadas entre un 30 y un 40% sobre los precios que se cobran a los talleres”. “¿Por qué esos precios están engordados, qué es lo que pasa ahí y quién es el que compra irracionalmente directamente a ese taller sin solicitar esos descuentos?”, planteó López Sendino, quien afinó que la firma aludida es Radiadores Palacios.