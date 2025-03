La incapacidad del Ayuntamiento de León acumula 42,5 M€ en obras por ejecutar

No logra coger el paso otro año más. Lejos de atenuar las cifras, el dinero vuelve a convertirse en un problema para el Ayuntamiento de León. No se trata de escasez, como sucedió en la etapa de 2012 a 2019, marcada por la deuda y el plan de ajuste, sino por todo lo contrario. Con más fondos que nunca, sobre todo por las subvenciones estatales y europeas, pero también por los propios recursos, el equipo de gobierno de José Antonio Diez no fue capaz de ejecutar en el último ejercicio 42,5 millones de euros que tenía consignados en el presupuesto 2024 para atender obras y servicios, publicitados muchos hasta en dos ocasiones sin que hayan pasado del papel. Más que los 41,7 millones de 2023, los 28,2 millones de 2021 y los 7,8 millones de 2020.

Los deberes arrastrados los veía Diez cuando estaba en la oposición, entre 2011 y 2019, como una «falta de gestión, incapacidad, desidia, falta de diligencia y falta de competencia» de los entonces equipos de gobierno del PP. En estos dos mandatos, los populares se dejaron pendientes 71,8 millones que, conforme a las reglas del plan de ajuste, tuvieron que entregarse para el pago de deuda histórica.

Ahora, el Ayuntamiento de León puede salirse de ese corsé. Gracias a esta flexibilidad, el consistorio aprobó en la última junta de gobierno la modificación de crédito necesaria para incorporar los primeros 20.742.951,11 euros del remanente de tesorería para gastos generales. La cifra sale de la suma de los 15.302.036,64 euros de los proyectos que se financian con recursos propios y los 5.440.914,47 euros de los que apuntados como financiación afectada, dado que provienen de otras administraciones y no pueden emplearse en ningún otro proyecto diferente. A mayores, quedan otros 21,8 millones, también de fondos financiados por Gobierno y Junta, que se añadirán a las cuentas de este ejercicio en las próximas semanas.

A la espera de esta inyección, los presupuestos ya anotan proyectos que, hace apenas un año, se dotaron con cargo a los remanentes anteriores. En esa lista estaban, entre otros, el arreglo del entorno y el aparcamiento subterráneo del estadio de fútbol, el vallado del parque de La Lastra y la nueva rotonda a la salida del puente de los Leones, en la confluencia de la avenida de Palencia con Sáenz de Miera y paseo de Salamanca. Otros, como la remodelación de la plaza Mayor, han comenzado, pero no terminado. La lista suma y sigue.