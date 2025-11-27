Un choque de dos coches en la calle leonesa de Fernández Ladreda deja una mujer herida

Imagen de archivo de una ambulanciaDL

Una mujer de 51 años ha resultado herida esta tarde, tras un accidente de tráfico en la avenida Fernández Ladreda, 28.

Se trató de una colisión entre dos turismos, tras la cual, varios alertantes solicitaron al 112 asistencia para una mujer herida.

Se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.