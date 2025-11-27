León enciende su Navidad con más de dos millones de luces, en fotos

A la Navidad ya no la prologa Papa Noel, ni el Gordo de La Lotería, sino el Black Friday. Con este reclamo, en vísperas del nuevo hito mercantil que atropella las rebajas, León encendió en la tarde noche de este jueves su iluminación con la plaza de Santo Domingo, convertida en postal navideña de la ciudad por segundo año consecutivo. En ese marco, el árbol de 18 metros de altura, desde cuya cúspide penden cadenetas de luz hacia los edificios del entorno, sirvió de decorado para la escenificación de un espectáculo que, al rebufo de la grandilocuencia con la que ha empujado Vigo al resto de capitales a la carrera por emular su apuesta, se ha asentado como una cita clásica en la que exhibir el reclamo comercial y turístico para estas fechas. Aunque el parecido entre el original vigués y el sucedáneo leonés se quede en que comparten la misma empresa encargada: allí con 2,4 millones de presupuesto y 12 millones de led; aquí, con 420.000 euros y 2 millones de luces.

El gesto de apretar el interruptor, protagonizado por el alcalde, José Antonio Diez, sirvió como excusa para tomar la céntrica plaza y condicionar todo el tráfico del centro desde pocos después de las 17.00 horas. Sin vehículos, los vecinos ocuparon el espacio para disfrutar del espectáculo que, como cada Navidad, regalan los alumnos de las aulas corales. Las más de 300 voces blancas, armonizadas por el mimo de un modelo educativo municipal que ha dejado su semilla en generaciones de niños leoneses desde hace décadas, deleitaron a los asistentes. Sus cinco villancicos regalaron el primer momento navideño de 2025 en la ciudad encima del escenario, en el que tuvo un hueco también el artista local Polo Nández, acompañado de la guitarra para interpretar Noche de Paz.

El preludio musical lució el instante en el que la iluminación artística navideña atenuó la noche leonesa, acostumbrada al tenue alumbrado que hace de algunas calles y zonas de la capital leonesa espacio en penumbra. A mayores de la decoración de Santo Domingo, que «repite tras el éxito del año pasado», como trasladaron desde el gobierno de Diez, se le añade «una gran variedad de motivos navideños luminosos que decoran toda la ciudad de León». Una detrás de otra, suman «más de dos millones de luces led repartidas entre casi un centenar de emplazamientos de todo el municipio», en los que aparecen «árboles iluminados, letreros, dos soldados, paraguas de luz, guirnaldas y arcos», como señalaron desde el consistorio, que apostilló que se aplican «al centro de la ciudad, pero también a los barrios y pedanías».

Entre estas zonas, el regidor hizo un aparte para pasar por la plaza de las Cortes Leoneses, bautizada para estas fiestas como «la plaza de los Sueños de Caja Rural», donde procedió al encendido de este espacio acompañado por Cipriano García, director general de la entidad, que ha colaborado en la iluminación de este céntrico entorno de la capital leonesa. A la decoración especial se apuntan además otras plazas, como la Mayor, la del Grano y San Isidroro, mientras que en Botines se resguarda el portal de Belén y en una docena de puntos se pinan los espectaculares ramos leoneses.

La ambientación, que se mantendrá encendida hasta el día 6 de enero, incorporará este viernes otro elemento. El mercadillo navideño se abrirá en la plaza de Regla, donde se disponen 40 casetas.