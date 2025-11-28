El Mercado Navideño de León abre sus puertas: horarios, programa de actividades, casetas...

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un año más, el Mercado Navideño abre sus puertas para recibir a los ciudadanos y ciudadanas de León y celebrar la Navidad en conjunto. Esta edición contará con 40 casetas ubicadas en la Plaza de la Regla, destinadas a la venta de artículos de regalo, productos navideños y artesanía.

El Ayuntamiento de León, a través de la concejalía de Fiestas liderada por Camino Orejas, ha preparado una extensa programación con actividades prácticamente a diario, centradas especialmente en el público infantil.

Habrá talleres creativos, cuentacuentos y muchas más propuestas. Como plato fuerte, el 23 de diciembre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, Papá Noel recibirá a los más pequeños, y el 2 de enero será el turno de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

El Mercado permanecerá abierto del 28 de noviembre al 6 de enero. El horario será de lunes a jueves, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas; los viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:30; los sábados, de 11:00 a 22:30; y los domingos, de 11:00 a 21:00.

Los festivos el mercado contarán con un horario especial: el 8 de diciembre (11:00 a 21:00), 25 de diciembre (17:00 a 21:00), el 1 de enero (17:00 a 21:00) y el 6 de enero (11:00 a 21:00).