Sariegos: sabor e identidad leonesa en una Feria Agroalimentaria única

El municipio de Sariegos se viste de gala para celebrar mañana la octava edición de su querida Feria Agroalimentaria, una cita ineludible que se ha consolidado como un auténtico homenaje a la excelencia de los Productos de León en la plaza de San Juliano. Este evento, impulsado con mucho cariño por la Corporación local, es mucho más que un mercado: se ha convertido en un punto de encuentro donde productores y vecinos celebran la calidad de los manjares de su tierra y el buen hacer artesanal.

El programa de este año promete una jornada repleta de sabor y actividades para toda la familia, donde destaca el compromiso de Sariegos con su identidad y su gastronomía. El ferial abre sus puertas a las 10.00 horas con medio centenar de puestos que ofrecerán lo mejor de la despensa leonesa: quesos, embutidos, mieles, dulces, licores y, por supuesto, las excepcionales legumbres y conservas de la provincia. La ocasión perfecta para llenar la cesta de la compra con productos de kilómetro cero antes de los festejos navideños.

Las autoridades locales, acompañadas por la Corporación Municipal, realizarán el tradicional recorrido por la feria a mediodía, conversando con los artesanos y destacando la importancia de apoyar el comercio rural y de proximidad. Actuará la Banda Municipal de Música para homenajear a las asociaciones culturales del municipio. Una hora después, llegará uno de los momentos más esperados, ya que esta edición, el programa incluye demostraciones culinarias donde se realzarán las bondades de los Productos de León, con degustaciones gratuitas que harán las delicias de todos los asistentes. Habrá una cata de vinos de Gordonzello, Solotero y D.O. León, antes de la degustación gratuita de alubias de la IGP de La Bañeza (14.00 horas) en la tradicional comida multitudinaria.

El público disfrutará de un amplio programa de actividades.DL

La tarde (16.00 horas) arranca con música tradicional y se llenará de alegría para los más pequeños con talleres educativos relacionados con la alimentación y el campo. Además, repite el concurso de cortadores de jamón y degustación popular (18.30 horas) y media hora después se entregarán los premios del concurso de carteles. La Feria Agroalimentaria de Sariegos es como una preciosa demostración de cómo un municipio sabe valorar, cuidar y promocionar su riqueza. Invita a disfrutar, a degustar y a llevarse a casa un pedacito del alma de León.