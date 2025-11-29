Las fotos de Miguel Ángel Revilla en el bar Azaila de León y todos los detalles de su mensaje leonesista: "Si Cantabria tenía razones, León muchas más"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ex presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla se sumó este viernes en León capital a la histórica reivindicación leonesista de constituir una comunidad autónoma uniprovincial, separada de Castilla y León. Durante el encendido del poblado navideño del bar Azaila 1930, Revilla afirmó que «los asuntos de un territorio los resuelve mejor quien está en él y lo conoce» y destacó «la potencia y la fuerza que la historia le otorga» a León. Revilla recordó el proceso que vivió Cantabria en los años previos a la Transición: «A los burócratas del bolígrafo y el papel, que no tienen ni idea de lo que son los territorios, se les ocurrió incluir a León en un amplio territorio donde también estaba Cantabria en su origen». «Cantabria se sublevó y conseguimos ser comunidad autónoma. Si Cantabria tenía razones, León tiene muchas más», sentenció, añadiendo que, si tuviera ahora «los años que tenía cuando inicié la cruzada en Cantabria para que recuperara su nombre, la iniciaría» también por León.