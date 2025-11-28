Revilla se suma a la reivindicación de la autonomía para León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se sumó hoy a la petición “que cada día tiene más fuerza en León” para ser una Comunidad Autónoma, por “la potencia y la fuerza que la historia le otorga” y porque “los asuntos de un territorio los resuelve mejor quien está en él y lo conoce”.

“Mi tierra es Cantabria, pero la segunda es León y viendo su bandera no puedo olvidarme de lo que ocurrió en una etapa clave historia reciente España, cuando a los burócratas del bolígrafo y el papel, que no tienen ni idea de lo que son los territorio, se les ocurrió incluir a León en un amplio territorio donde también estaba Cantabria en su origen”, trasladó Revilla.

En este sentido, recordó que Cantabria “se sublevó” y afirmó que “si Cantabria tenía razones para ser Comunidad Autónoma, León tiene muchas más”. “No sé si la batalla está perdida pero si tuviera ahora los años que tenía cuando inicié la cruzada en Cantabria para que recuperara su nombre, la iniciaría”, añadió.

“Viva león, viva Cantabria y viva España”, enfatizó el que fuera presidente de Cantabria con motivo de su visita a la capital leones para protagonizar, por segundo año consecutivo, el encendido del poblado navideño del bar Azaila 1930, situado en la avenida San Juan de Sahagún de la capital leonesa, donde estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez.

Miguel Ángel Revilla fue recibido por una decena de pendones leoneses a su llegada al establecimiento regentado por Juan López, conocido popularmente como ‘el obispo de la lotería’, quien se propuso “seguir creciendo para pisarle los talones a Nueva York y mantener viva la magia de la navidad”.

El alcalde de León, José Antonio Diez, aprovechó la ocasión para reclamar la autonomía leonesa ante una pancarta en la que se podía leer ‘Sin León no hubiera España’, un lema que “nos identifica a todos”. “Nos han intentado narcotizar pero no lo han conseguido y seguimos luchando por algo que es tan justo que la propia Constitución nos lo permite. Aquí solo hay un fin y es la autonomía de León”, advirtió.

El acto de encendido del poblado navideño del bar Azaila 1930, al que asistieron centenares de leoneses, contó también con la participación del cantante Ángel Manuel de Vega, quien entonó diferentes canciones y villancicos. Además, Revilla aprovechó la ocasión para vender y firmar ejemplares de su libro, cuya recaudación se donará de forma íntegra a la ONG Babies Uganda.