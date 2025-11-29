El PP denuncia que Diputación solo ha ejecutado el 20% de las inversiones previstas para 2025

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El PP ha denunciado este sábado la "incapacidad de gestión" del equipo de Gobierno PSOE-UPL de la Diputación de León ya que solo ha ejecutado el 20 por ciento de los 81,5 millones de euros previstos para inversiones en 2025, han informado los populares en un comunicado.

El PP ha explicado que este balance se recoge en el estado de ejecución del presupuesto conocido en la Comisión de Cuentas celebrada la pasada semana que constata que se han ejecutado poco más de 16,7 millones de euros del capítulo de inversiones.

El presupuesto inicial contemplaba casi 28 millones de euros de inversiones, a los que se han incorporado, por ahora, 53,7 millones de euros procedentes de los remanentes para cerrar la partida de inversiones reales en 81,8 millones de euros.

El portavoz popular, David Fernández, ha insistido en que "los números no engañan y la incapacidad de gestión del equipo de gobierno se pone de manifiesto, una vez más, en que, una cosa son los datos fríos y los números en un papel, y otra es la realidad".

Fernández también ha desmentido lo avanzado por el diputado de Hacienda, Santiago Dorado, durante la presentación del presupuesto de la Diputación para 2026, en la que manifestó que el gasto autorizado "se situaría en el 65 por ciento".

"Los mensajes que reiteradamente nos asegura el diputado de Hacienda a lo largo del ejercicio no son ciertos; los más de 461 millones movilizados son una cifra teórica ya que apenas se han ejecutado 194 millones, de lo que supone que, cuando han transcurrido once meses, se llega al 42 % del total del presupuesto", ha remarcado Fernández en referencia al conjunto de las cuentas provinciales.

El portavoz popular ha recalcado que "aquí se demuestra la capacidad de gestión del equipo de gobierno, que dispone de más de 461 millones de euros para impulsar la economía de la provincia y apenas ha ejecutado un 40 % por ciento cuando sólo queda un mes para finalizar el ejercicio".

Fernández ha criticado que los ratios de ejecución de las cuentas no son bajos solo en las inversiones reales puesto que en el apartado de transferencias de capital, de la que depende el Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) apenas tiene en noviembre un 36 % de las obligaciones reconocidas.

La Diputación, de este modo, "no está siendo la locomotora económica de la provincia" a pesar de la buena situación económica que tiene, ya que "no tiene deuda, cancelada en 2018 durante el mandato del PP" y con un remanente histórico superior a los 230 millones de euros para este ejercicio, ha concluido Fernández.