San Juan de Dios abre el plazo de inscripción de su programa creativo para refugiados

l Programa de Protección Internacional con sede en La Fontana (León), que acoge a personas solicitantes o beneficiarias de asilo, ha abierto la segunda edición de las Residencias Artísticas Ana Mendieta, con las que se explora un camino de innovación en la atención social, uniéndola al arte.

Gestionadas por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, el plazo de inscripción para las Residencias finalizará el 12 de diciembre, y estas se desarrollarán durante el primer trimestre de 2026.

Se trata de una línea experimental que pretende abrir la mirada sobre los procesos migratorios transformando situaciones críticas en oportunidades de crecimiento conjunto: de la comunidad, la institución y el territorio de acogida, de la persona o familia en tránsito, y también del artista.

El programa acompaña a personas solicitantes y beneficiarias de asilo, tanto en la fase de acogida como en la de autonomía, atendiendo a personas que huyen de conflictos, persecución o violencia, incluidas aquellas perseguidas por su orientación sexual.

En La Fontana conviven familias y adultos jóvenes de distintos países que esperan regularizar su situación laboral para empezar de nuevo.

También acuden personas que ya no viven allí, pero participan en clases de español, apoyo psicológico, asesoría legal, actividad física y talleres culturales.

La nueva edición del programa de refugio creativo busca dar impulso a investigaciones sensibles y dar abrigo a proyectos con sensibilidad social que trabajen contenidos clave como inclusión, integración, aculturación respetuosa, respeto, diversidad, sostenibilidad social, valores democráticos y para la convivencia.

Tiene una capacidad de hasta cinco personas por convocatoria, con una duración cada una de ellas de entre 5 y 10 días, periodo durante el cual se les ofrecerá alojamiento y comidas gratuitas, además de tener acceso a todos los servicios del centro.

Durante la estancia los participantes tendrán que desarrollar una propuesta de intervención con la comunidad para lo que contarán con la mediación de una dinamizadora socio comunitaria, que ayudará a conjugar la creación artística y la participación con la intervención social y que asesorará en el diseño de las propuestas y su ejecución.