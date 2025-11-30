Las nuevas fórmulas de conciliación son inútiles en los juzgados de León

Magistrados, jueces, fiscales, abogados y procuradores leoneses coinciden de forma velada en el fracaso de la propuesta de los Métodos Alternativos para la Solución de Controversias, que endulza las cifras de forma puntual con un cierto sentido del recorte en la carga de trabajo, pero que enmascara la verdadera realidad: no sirven como alternativa real a la conciliación, apenas resuelven causas sin necesidad de llegar a la vía del litigio y en realidad se están convirtiendo en una fórmula para retrasar tres meses la resolución de los procedimientos, que a la hora de la verdad, terminan dependiendo siempre de una sentencia.

El establecimiento, como requisito de procedibilidad, de acudir a un medio adecuado de solución de conflictos (MASC) con carácter general, sin un análisis técnico de su necesidad en las diferentes acciones y procedimientos, y sin una regulación más clara y precisa, está llevando al caos. Esa falta de regulación se da especialmente en aquella actividad negocial previa a la interposición de la demanda y su justificación ante el juzgado.

Se libran por el momento las causas abiertas en la especialidad de Penal y de Familia, pero en las demandas de carácter laboral, por ejemplo, los trabajadores despedidos sin acuerdo ven retrasadas las resoluciones a sus expedientes. «Es aliviar en parte el atasco ahora para volver dentro de tres meses a los mismos problemas», reconocen los profesionales.

CARACTERÍSTICAS PECULIARES

Precisamente el acto de conciliación judicial no es el MASC más adecuado para llegar a un acuerdo dadas sus características, pero la defectuosa regulación y la necesidad de acudir al acto de conciliación judicial con el único fin de alcanzar seguridad jurídica, conlleva inundar los jugados de un nuevo proceso previo, incrementado la carga de trabajo, que es lo que precisamente se quería reducir, y convertirlo en un trámite sin ninguna intencionalidad de solución alternativa.

De hecho, hay jueces leoneses que ya están empezando a aplicar sus propias fórmulas y que tratan de convencer especialmente a los letrados para que alcancen msoluciones previas sin llegar a estos métodos. «Los restantes medios alternativos tienen un coste económico, por lo que en aquellos supuestos que conoces y sabes, por las características del caso, que será imposible un acuerdo, acudirás al acto de conciliación cómo medio de abaratar costes del proceso y garantizar la seguridad jurídica con la presentación de la demanda", señalan los afectados.

A fecha de 30 de junio los juzgados leoneses tenían 35.331 asuntos pendientes de resolver, con una media de 736 carpetas pendientes por cada una de las salas, de acuerdo a los últimos datos del CGPJ y a la espera de los datos del terer trimestre.

