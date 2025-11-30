El 'Black Friday' suma a la cuenta de compras de Navidad 100 € por leonés

Aunque luego se notará la merma en la caja de las rebajas de enero, como admiten los comerciantes, el Black Friday engorda estos días al sector en León. La costumbre importada hace que, ese viernes inicial, «se haya convertido ya en una semana, en muchos casos», y que algunos incluso «lleven ya un mes de promoción» para no quedarse a la zaga de esta nueva época promocional, como reseña el presidente del Consejo de Comercio de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Alfredo Martínez. Apenas hay excepciones ya entre los pequeños comerciantes que no se sumen a esta moda que, como expone el portavoz del sector, ha hecho que se incremente «alrededor de 100 euros por persona» el consumo navideño.

Martínez describe que «si antes se podía hablar de 200 euros por consumidor durante la Navidad», ahora la cuenta se mueve ya «en torno a los 300». «Aunque todavía falta mucha campaña», como apostilla el presidente del Consejo de Comercio de la patronal leonesa, quien abunda en que «se ha visto que la gente acude, está más ilusionada que en años anteriores y con ganas de regalar este año». Aunque, como reconoce, este adelanto de parte de las compras que se hacen para Papa Noel y Reyes Magos también ha derivado en que, en las rebajas de enero, se note una disminución con respecto a los años anteriores a la implantación del Black Friday.

El sector tiene que «adaptarse», como concede Martínez, quien incide en que ha habido un cambio también dentro de ese Black Friday original que se concentraba sólo en la jornada del último viernes de noviembre. La nueva moda, que ha hecho que incluso los ayuntamientos como el de León acompasen el encendido de las luces navideñas a la fecha, «se ha diluido un poco para alargar las jornadas a la semana completa anterior e, incluso, a la siguiente». «Se está desvirtuando un poco y hasta, por mi parte, echo de menos el ritmo normal de las ventas que había antes», concede el veterano comerciante, quien subraya que «hay que verlo por el lado bueno de ese aumento que se da gracias a que la gente responde».

Pese a este buen ambiente que admiten los profesionales, los resultados se ven matizados por la polémica de los falsos descuentos. En esta lucha, la Confederación de Empresarios de Comercio (Conferco) insiste en este «fraude extendido del comercio electrónico durante el Black Friday» y exige «a las administraciones públicas una respuesta contundente y coordinada para frenar unas prácticas que, además de engañar a los consumidores, están asfixiando al pequeño comercio en toda España».

Según el Observatorio de Consumo en Internet, dependiente del ministerio, «el 70% de las rebajas analizadas anunciadas en el Black Friday de 2023 fueron falsas o engañosas». Con estos datos y la tendencia al alza, Conferco reclama «sanciones ejemplares y la ampliación de las investigaciones a todas las plataformas de venta online para «garantizar la defensa del consumidor y la supervivencia del comercio local».