El Ayuntamiento de León reformará la bolera de Campanillas

El Ayuntamiento de León reformará la histórica bolera Campanillas, situada en la calle 5 de octubre, entre el parque de Juan Morano y la gasolinera de Supercor, después de años de falta de mantenimiento. La intervención sale adelante después de que la junta de gobierno celebrada esta semana aprobara la adjudicación del encargo a la empresa Arham Soluciones y Proyectos SL, por un importe de 46.948 euros, y «servirá para instalar carpas desmontables para la pista de bolo riañés y billar romano», como trasladaron desde el gobierno de José Antonio Diez.

La obra trasladará «la pista billar romano a una nueva ubicación, configurándose el terreno de juego como una superficie de forma octogonal de 7 metros de longitud por 3 de anchura, con una profundidad del terreno 30 centímetros, marcado con bordillo de madera en todos los lados del campo», detallaron desde el consistorio. Además, como abundaron, «se ejecutará el perimetrado de la pista de juego del bolo riañés con bordillo recto recibido con mortero y canaleta de drenaje con el mismo material, con perimetrado interior de madera tratada». Como añadido, «se repararán las gradas existentes y se repondrá todo el mobiliario urbano existente para remozar de manera integral esta infraestructura».

Junto con esta inversión , el Ayuntamiento de León adjudicó además otro contrato a la misma empresa. Arham Soluciones y Proyectos SL, una de las habituales en el listado de encargos del gobierno de Diez, recibirá 8.349 euros por el suministro de «25 nuevos bancos fenólicos para los vestuarios de La Granja», dotados de «una estructura soldada en acero inoxidable» y que «cuentan con zapatero y perchero». De esta manera, como publicitaron desde el gabinete de comunicación, «la Concejalía de Deportes sigue modernizando los centros deportivos municipales y renovando su equipamiento, atendiendo así la demanda de clubes y usuarios».