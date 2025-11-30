Delicia curada y ahumada: la cecina es la nueva reina de la cocina gourmet

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cecina, ese manjar de carne de vacuno ahumada, curada y secada al aire, tradicionalmente asociada a la provincia de León, está viviendo un auténtico renacimiento culinario. De ser un humilde embutido, ha pasado a ser el ingrediente estrella en las cocinas de chefs y aficionados por igual, gracias a su sabor intenso y su textura inconfundible.

Si creías que la cecina solo se disfrutaba en lonchas finas, piénsalo dos veces. Aquí te presentamos tres recetas que demuestran la versatilidad y el potencial gourmet de este producto con Indicación Geográfica Protegida (IGP).

El clásico reinventado: croquetas cremosas de cecina y queso de cabra

Una de las formas más populares de integrar la cecina es en las icónicas croquetas. La clave está en un buen refrito y una bechamel extra cremosa.

Pica la cecina en dados muy pequeños e incorpórala al refrito con mantequilla y harina. Al añadir la leche, introduce también unos trozos de queso de cabra de rulo (sin la corteza). La acidez del queso crea un contraste espectacular con el sabor ahumado y salino de la cecina.

Sírvelas con un toque de miel de caña por encima para un contraste dulce y salado que sorprenderá a todos.

Elegancia rápida: tartar de cecina con aliño trufado

Para una cena sofisticada y rápida, el tartar es la opción ideal. Aquí, la cecina sustituye con maestría a la carne de vacuno cruda, aportando un sabor mucho más complejo y especiado.

Pica la cecina a cuchillos en trozos de tamaño similar a los del tartar tradicional.

Mezcla la cecina con aceite de oliva virgen extra, unas gotas de aceite de trufa blanca, mostaza de Dijon suave, alcaparras picadas, cebolleta fresca y un poco de pimienta negra recién molida.

Tradicionalmente se sirve sobre tostas de pan, pero pruébalo sobre láminas de aguacate para una versión más ligera y refrescante.

El toque de mar y montaña: cecina en risotto de setas

La cecina no solo brilla en aperitivos; su sabor potente le permite ser la protagonista de platos principales reconfortantes, como un cremoso risotto.

Prepara un risotto clásico de setas. Justo antes de terminar la cocción, cuando ya has incorporado el queso parmesano y la mantequilla, añade tiras de cecina.

No cocines demasiado la cecina, debe calentarse ligeramente para que su grasa se funda y potencie el sabor del arroz, pero manteniendo su textura.

Decora el plato con una lámina de cecina casi transparente por encima, con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.