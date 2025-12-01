Un vecino de Armunia fue víctima de un secuestro a resultas del cual fue introducido por la fuerza en un vehículo, recibió dos puñaladas y se le exigieron 10.000 euros.

Los asaltantes, una pareja y un amigo, le atribuían la comisión de un robo en una vivienda. Le reclamaban los efectos que habían sido sustraídos.

Según consta en la denuncia, los investigados abordaron al denunciante, cuando salía de un bar. El agresor principal le exigió el dinero y objetos que supuestamente había robado y como no consiguió su objetivo, le introdujo en un vehículo BMW Serie 1 que era conducido por una mujer y en el que el agredido iba de copiloto.

En ese momento, el principal sospechoso del incidente le dijo desde el asiento de atrás del coche: «Devuélveme el dinero que me has robado en el chalet con los otros dos», en referencia a dos amigos de la víctima que no intervinieron en estos hechos.

La pareja trasladó en coche a la víctima hasta el cementerio de Armunia, lugar donde el principal acusado dijo: «Dame la navaja que lo mato aquí mismo» y a continuación reiteró sus amenazas: «Vas a acabar muerto aquí, en el cementerio».

En ese momento, el cabecilla del grupo agresor asestó a la víctima dos puñaladas en la pierna derecha mientras le decía: «Mira como sangras, mira las dos mojadas que te acabas de llevar», tras lo cual le sacaron del vehículo y entre las tres personas le agredieron con patadas y puñetazos. También le amenazaron con ir a buscar a su padre si no les daba 10.000 €.

Importantes lesiones

Conforme se refleja en el parte médico emitido por el Hospital Universitario de León, el agredido presentaba «herida inciso-contusa en muslo derecho, contusión cervical izquierda, contusión supraciliar izquierda, contusión hemitórax derecho, dos heridas incisas en cara externa de muslo derecho, hematoma periorbitario izquierdo y cara izquierda del cuello», las cuales son compatibles con los hechos denunciados.

La autoridad judicial determinó el ingreso en prisión del principal sospechoso, que tiene antecedentes penales por robo con fuerza y una pena de prisión de 7 meses que tenía impuesta pero que estaba suspendida. También fue condenado a cinco años de cárcel por tráfico de drogas, otra condena que figura igualmente suspendida de forma provisional.

La segunda persona que intervino en los hechos es una mujer. Tras su ingreso en prisión provisional fue acordada su libertad provisional con medidas a los 20 días de su reclusión, al considerar que tiene cargas familiares (dos hijos menores de edad), que no tiene antecedentes penales y que cuenta con trabajo, por lo que su situación es muy distinta a la del principal sospechoso. No parece que quepa riesgo de huida.

Un tercer implicado está encarcelado de forma preventiva, puesto que restan importantes diligencias de investigación por practicar, por lo que la instrucción no está concluida. No solo está pendiente de practicarse el reconocimiento médico forense del denunciante, que expresamente hace constar las lesiones que presentaba el agredido. También están pendientes de toma de declaración otros testigos, algunos de los cuales habían participado en una agresión previa por incidentes paralelos.