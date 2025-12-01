Valverde y Somacyl harán 31 chalés para jóvenes junto al campo de golf en León

Apenas a 20 minutos del centro de la capital leonesa, junto al nudo de autopistas y autovías, pegado al aeropuerto, distante poco más de dos kilómetros del polígono de Villadangos, en medio de un entorno natural anexo al campo de golf del Cueto, en San Miguel del Camino, el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) construirán 31 chalés de protección pública para menores de 36 años. La promoción tendrá una segunda fase de otras 31 acompasada a la respuesta de la primera resemasa, de acuerdo al convenio que se firmará esta semana. Mientras, el consistorio que preside el popular David Fernández emitirá estos próximos días un bando en el que se recogerán las condiciones para poder apuntarse a la bolsa de posibles beneficiarios para ocupar estas viviendas, que se prevé que estén terminadas en el plazo de un año.

Los chalés se cimentarán sobre una parcela de 6.000 metros cuadrados, situada entre la calle Torío y el camino del Campo de Golf, frente por frente a las instalaciones deportivas, dentro de la urbanización el Cueto de San Miguel del Camino. El suelo lo cede el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, conforme al acuerdo en el que la Somacyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, se compromete a correr con los gastos de construcción de los chalés y promover su venta a menores de 36 años, en condiciones de promoción pública.

Los chalés se ejecutarán por medio de un sistema de construcción modular. Este modelo, que permite reducir los plazos de los trabajos, asentará sobre el terreno los 31 primeros adosados de entre 100 y alrededor de 115 metros cuadrados útiles. Sobre estos planos se dividirá un grupo de viviendas con dos dormitorios y otras, un poco más grandes, con tres habitaciones, repartidas en planta y piso, a ejemplo de las que hay en otras actuaciones de Somacyl, como las planificadas en Castellanos de Moriscos, en Salamanca. En todos los casos se benefician de un marco en el que se establece «un precio reducido en un 20%», como marca el plan autonómico de promoción pública.

La promoción se ajusta a los criterios marcados por la Junta para su programa de viviendas en entornos rurales, que empieza por marcar que los interesados estén «inscritos en el registro público de demandantes de vivienda de protección pública de Castilla y León» y tengan «nacionalidad española, o la de alguno de los Estados de la Unión Europea, o residencia legal en España». Esta tabla de condiciones regula que los posibles beneficiarios deben «no ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda en España, o que siendo titular de tales derechos no pueda ocupar la vivienda por causas que no le sean imputables, incluidas situaciones de proindiviso o aquellas otras en el que el puesto de trabajo se localice a más de 50 kilómetros de la vivienda».

Junto a este primer baremo de exclusión, la Junta fija que los interesados tienen que acreditar «unos ingresos familiares que no excedan de 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) y no inferiores a una vez el Iprem». El listón hace que «la persona que vive sola no pueda superar los 42.000 euros anuales; la pareja o la pareja con un hijo, los 49.412; la pareja con dos hijos y las familias numerosas generales, los 52.500; y las familias numerosas especiales, los 56.000 euros», como se especifica en las bases, en las que se apostilla que «en el caso de que el comprador sea un matrimonio o pareja de hecho, bastará con que uno de los dos sea menor de 35 años».