El frío invernal azota León: la provincia se congela con temperaturas bajo cero

La provincia de León ha amanecido este lunes envuelta en un intenso frío continental, con temperaturas bajo cero en gran parte del territorio y cielos parcialmente nublados que amenazan con chubascos débiles en las zonas montañosas.

Basado en el mapa interactivo de Meteored y las actualizaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el día se presenta gélido, con máximas que apenas superan los 4°C en la capital y mínimas que rozan los -6°C en áreas rurales.

El mapa de Meteored para "todo el día" revela un panorama variado pero predominantemente frío: iconos de nubes con lluvia ligera salpican el noroeste y centro de la provincia, mientras que toques de sol parcial se asoman en el sureste. Las temperaturas máximas, marcadas en los puntos clave, oscilan entre los -2°C en zonas elevadas como Villablino y los 11°C en valles más protegidos como La Bañeza o Ponferrada.

En la capital de León, se prevé una máxima de 4°C bajo cielos mayoritariamente nublados, con riesgo de niebla matutina que podría persistir hasta el mediodía. Las mínimas generales caen a -4°C en la ciudad, pero descienden hasta -8°C en la montaña leonesa, favoreciendo la formación de escarcha.

Aemet coincide en esta tendencia invernal, pronosticando un ambiente de niebla y calima ligera al inicio del día, evolucionando a intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas (menos de 0,5 mm en la mayoría de los casos), más probables en El Bierzo y la comarca de La Cabrera.

No se esperan nevadas significativas a cotas bajas, aunque los copos podrían aparecer por encima de los 1.000 metros. La sensación térmica se agravará por la humedad alta (80-95%) y vientos flojos del noroeste a 10-20 km/h, haciendo que el termómetro "se sienta" como -8°C o menos en las horas críticas.