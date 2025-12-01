Descubre los Soletes de Navidad de la Guía Repsol, 5 en León (y dos son un monasterio)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Navidad es la época del año en la que más encuentros hay alrededor de una mesa, y para que ninguna celebración quede sin su lugar perfecto, la Guía Repsol ha presentado sus nuevos Soletes de Navidad, una selección especial de más de 300 bares, restaurantes, obradores, vinotecas y, por primera vez, 26 conventos de toda España.

Entre todas las comunidades, Castilla y León se sitúa como la más premiada con 45 nuevos Soletes, consolidándose como destino gastronómico imprescindible estas fiestas.

María Ritter, directora de Guía Repsol, lo resume así: «Nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día: aperitivos que acaban en nuevos amigos, cenas de empresa, dulces para la mesa de Nochebuena o sitios donde

La provincia de León destaca especialmente en esta edición con cinco Soletes que combinan tradición monástica y cocina actual:

Monasterio de Santa Cruz (Sahagún)

Monasterio de las Concepcionistas (León capital)

Estas dos comunidades religiosas entran por primera vez en la Guía Repsol con sus dulces artesanos, perfectos para llevar a casa o regalar.

En la capital leonesa también brillan:

Karn&co: carne a la brasa y ambiente festivo ideal para grupos.

Pomona: cocina creativa y de temporada en pleno centro.

Casa Manolo (Villagatón): clásico de carretera elevado a la categoría de imprescindible para quien viaja por la provincia.

Los 45 Soletes de Castilla y León, provincia a provincia

Ávila (6): El Tostado y Taberna de los Verdugo (Ávila), Casa Cebreros (Cebreros), Asomadilla (Pedro Bernardo), La Querencia (Villanueva de Ávila) y Casa Felipe (Arévalo).

Burgos (4): Asador San Lorenzo, Pinillos y Casa Azofra (Burgos capital) y el instituto religioso Iesu Communio (Aranda de Duero).

Palencia (5): Donde Rita (Villalobón), La Repostería de las Monjas y Polo (Palencia), Trapa (Dueñas) y Añejo (Aguilar de Campoo).

Salamanca (5): La Madrileña (Alba de Tormes), La Muralla (Ciudad Rodrigo), El Carro de María, La Tahona Delicatessen y The Doctor Cocktail Bar (Salamanca).

Segovia (5): El Obrador de Palazuelos (Palazuelos de Eresma), Auténticos CyL (Coca), Las Brasas de Valsaín (Valsaín), La Perretosa y Masa con Alma (Segovia).

Soria (5): Mai BBQ, Monasterio de las Clarisas y Torcuato (Soria capital), Yemas Gil (Almazán) y Piqueras (Almarza).

Valladolid (5): Belaria, Convento de Santa Isabel, Sofrito Market y Salaveinte (Valladolid) y Galicia (Tordesillas).

Zamora (5): Antojo Café & Bar, La Cueva de la Marina, Marlott Café&Bar y Convento de Santa María la Real de las Dueñas (Zamora) y Los Herreros (Galende).

Con estos 45 nuevos reconocimientos, Castilla y León supera ya el medio millar de Soletes Repsol en total, convirtiéndose en una de las comunidades con mayor densidad de locales «que recomendarías a un amigo» por su cercanía, buena relación calidad-precio y ambiente especial, sobre todo en Navidad. Si buscas dónde celebrar estas fiestas sin fallar, la Guía Repsol acaba de darte la lista definitiva.