Las atracciones de feria anticipan la Navidad en León

Las atracciones de la feria ya están operativas en León, al precio de un euro. Están instaladas en Pilotos Regueral, aparcamiento de Santa Nonia, junto a Correos y frente a la iglesia; en la Plaza Padre Javier de Valladolid (cerca de El Corte Inglés); y en San Marcos, junto al quiosco. Guzmán y la explanada situada frente al Auditorio Ciudad de León, en la Avenida de los Reyes, también tienen atracciones

Funcionarán hasta el 7 de enero de 2026. El horario será de tarde los viernes —sin coincidir con el horario lectivo—, y de mañana y tarde los fines de semana, festivos y durante las vacaciones escolares. La hora de cierre será a las 22:00, el resto de los días permanecerán cerradas.