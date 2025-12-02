En pie el puente que devuelve la línea recta más corta en el acceso sur de León

Publicado por L. U. León Creado: Actualizado:

L. u. | león

Adif ya está sobre el puente de Trobajo del Cerecedo; un nuevo paso superior para vehículos y peatones sobre la Línea de Alta Velocidad y la convencional con un presupuesto de 3,5 millones de euros. El otro puente, en otro Trobajo; se invoca el reajuste del paso porque la horma de la alta velocidad no encajaba en este embarque, y la obra pública actúa. En el otro Trobajo no, porque la respuesta vecinal le ha puesto a Adif un corchete en el tablón de anuncios que ha hecho temblar hasta el misterio de las citas electorales, lo que jamás llegó a suponer la administración socialista. Más allá de la corrección que está en marcha en el Cerecedo, la obra tiene pendiente y seccionada la línea más recta de León para llegar al sur de la ciudad; para entrar en Onzonilla, o, hasta la LE-11, el mejor recurso para meterse en las vías de alta capacidad que saltaron la circunvalación de la capital leonesa al límite del alfoz. Casi un año cerrado, lo nota la fluidez del tráfico, del tiralíneas por la vieja carretera de Vilecha y del mercado, y la conexión rápida a la N-630. Ya se ven muros y tableros en esta actuación que «reforzará la permeabilidad e integración del ferrocarril en la pedanía, y la capacidad y fiabilidad de circulación por las líneas ferroviarias». Eso lo dice Adif.

El nuevo paso superior para vehículos y peatones, que permite el cruce sobre las vías de la calle Pasarela T, sustituirá al actual y será de mayor dimensión (25,3 metros de longitud y 14,10 metros de ancho), canalizará una carretera de dos carriles, y una acera a cada lado de 3 metros de ancho, uno más que la actual.

La nueva estructura tendrá un solo vano, de 25,3 metros de luz, frente a los dos de la actual, con lo que elimina el apoyo o pila central entre las dos líneas ferroviarias, aleja de las vías los apoyos laterales.

Este aumento de dimensiones (gálibo) permitirá a los trenes una mayor velocidad de circulación a su paso por este punto.

Los trabajos se completan con la construcción de nuevos muros de contención de los terraplenes de acceso al paso superior, la adecuación de la conexión de la calle Pasarela T con la nueva estructura y la reposición de todos sus elementos (señalización, pantalla, barandillas, firmes y escaleras).

Su realización la lleva adelante la unión temporal de empresas (UTE) formada por Cycasa Canteras y Construcciones, y Geoxa General de Construcciones.

Esta actuación forma parte del proyecto que Adif impulsa, con una inversión global de 153 millones de euros, para aumentar la capacidad y fiabilidad de la línea de alta velocidad entre Palencia y León, eje que conecta a Asturias con esta red a través de la Variante de Pajares.

En la actualidad, están ya contratadas las obras para tender y electrificar la segunda vía en un trazado de 41,5 kilómetros de la línea, que duplicará la longitud de su trazado con vía doble: hasta 85 kilómetros del total de 114,8.

También se han adjudicado los primeros trabajos para tender la segunda vía de la línea en unos 2 kilómetros a su salida de la estación de Palencia.

Este proyecto dará respuesta al aumento de tráficos derivado de los avances registrados en la red en los últimos cinco años, fundamentalmente la conexión en alta velocidad con Asturias (Variante de Pajares) y con Burgos, y al papel clave que tendrá en la movilidad ferroviaria interna de Castilla y León, y todo el Corredor Atlántico.

La actuación cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el plan Next Generation EU.