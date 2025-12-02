UPL promueve en las Cortes la reapertura de la Ruta de la Plata

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este lunes la Comisión de Presidencia de las Cortes autonómicas aprobó, con el voto a favor de todos los grupos salvo VOX, la Proposición No de Ley planteada por Unión del Pueblo Leonés, mediante la cual los leonesistas solicitaban instar al Gobierno a acelerar la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata aprovechando el incremento anunciado del gasto en Defensa, así como que se considere a las provincias de León, Salamanca y Zamora como preferentes para la instalación de nuevas industrias relacionadas con la Defensa.

En este aspecto, tras los anuncios realizados en el último año por el Gobierno de incrementar el gasto en Defensa e impulsar la creación de nuevas industrias de armamento, desde UPL han planteado aprovechar esta coyuntura para acelerar la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, dada la necesidad de vertebrar el Oeste de España y combatir la despoblación que vienen sufriendo en las últimas décadas las tres provincias de la Región Leonesa.

De este modo, el procurador leonesista, José Ramón García, ha pedido que se acorten los tiempos para que la Ruta de la Plata esté en funcionamiento antes de 2040, frente al retraso a 2050 que actualmente plantea el Gobierno, y han recordado el uso militar que pretende también para el mismo el Ministerio de Defensa de cara a favorecer la interconexión entre acuartelamientos y mejorar con ello la seguridad nacional. En este aspecto, desde UPL han recordado la existencia de acuartelamientos en Astorga, Salamanca, San Andrés del Rabanedo y la planteada reapertura del de Montelarreina (en Toro), y han pedido que se tenga en cuenta la existencia de estos cuarteles de cara a aumentar la plantilla de dichos acuartelamientos o la instalación en ellos de nuevas compañías, atendiendo además al anunciado impulso que se realizará en materia de Defensa.

Por otro lado, desde Unión del Pueblo Leonés han señalado que recuperar el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata permitiría además interconectar o facilitar el transporte entre los centros militares existentes en la Región Leonesa, como el acuartelamiento General Arroquia de Salamanca, Santocildes de Astorga y la Base Conde Gazola de El Ferral del Bernesga, además de otros en Zamora.