Hacienda da un respiro a los autónomos y a las empresas: la última novedad que tranquiliza a miles de trabajadores por cuenta propia (hasta 2027)

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprobará este martes un Real Decreto-ley que pospone hasta 2027 la obligatoriedad de implantar los sistemas de facturación Verifactu, una medida incluida en la Ley antifraude de 2021 y que exigía a empresas y autónomos utilizar programas informáticos certificados que garanticen la trazabilidad de las facturas y permitan su envío prácticamente en tiempo real a la Agencia Tributaria.

Con el nuevo calendario, las sociedades que tributan por el Impuesto sobre Sociedades tendrán de plazo hasta el 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos y profesionales que declaran por módulos o estimación directa dispondrán hasta el 1 de julio de 2027. Inicialmente, la norma preveía la entrada en vigor el 1 de enero de 2026 para las empresas y el 1 de julio del mismo año para los autónomos.

La decisión forma parte de los acuerdos alcanzados con Junts para facilitar la gobernabilidad y responde a las reiteradas peticiones del tejido empresarial, especialmente de pymes y trabajadores por cuenta propia, que advertían de la dificultad técnica y el coste que suponía la adaptación en los plazos originalmente establecidos.

Verifactu obliga a que los programas de facturación generen un registro inalterable de cada operación, con una especie de “huella digital” que impide modificaciones posteriores y la existencia de contabilidades paralelas. Aunque el envío automático de los registros a Hacienda no es obligatorio, la Agencia Tributaria había advertido que supervisaría con mayor intensidad a quienes no lo hicieran voluntariamente. El incumplimiento estaba sancionado con multas de hasta 50.000 euros por ejercicio.La norma generó una gran incertidumbre entre los pequeños empresarios. Según datos del Observatorio TeamSystem elaborados por Ipsos a mediados de noviembre, apenas un 8 % de las pymes y autónomos había adaptado ya sus sistemas, mientras que un 15 % se encontraba en proceso. Muchos profesionales seguían sin saber si sus herramientas habituales —como hojas de Excel o documentos de Word— cumplían los requisitos o si la facturación manual les eximía definitivamente de la obligación.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó el aplazamiento este martes durante una entrevista en Rac1 y lo enmarcó en las medidas “para facilitar el cumplimiento fiscal” y promover la digitalización progresiva de las empresas. “Es una petición que nos trasladaba el empresariado catalán y que Junts ha hecho suya”, señaló Sánchez.

La reacción del colectivo de autónomos fue inmediata. Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, celebró la noticia en redes sociales: “Por fin llega el sentido común. Se aplaza un año Verifactu. Un alivio necesario ante la avalancha de trámites que soportamos los autónomos”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda precisan que el retraso no altera el objetivo final de la medida —reforzar el control del IVA y reducir el fraude— sino que concede el margen necesario para que empresas, desarrolladores de software y la propia Administración ultimen una implantación ordenada y sin sobrecostes innecesarios para los contribuyentes más pequeños.

Con este aplazamiento, el Ejecutivo da oxígeno a cientos de miles de pymes y autónomos y atiende una de las principales reclamaciones de las patronales en los últimos meses, evitando que la nueva obligación se convirtiera en una carga adicional en un contexto económico aún marcado por la inflación y la elevada presión administrativa.