El TSJCyL impone el pago de una gran indemnización a una paciente leonesa por un error diagnóstico tras una caída

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Administración autonómica por responsabilidad patrimonial a satisfacer una indemnización de 11.943,92 euros a una paciente leonesa con la que se cometió un error de diagnóstico tras una caída y a la que se le prestó una atención médica inadecuada.

La paciente interpuso un recurso contencioso-administrativo después de que fuera desestimada su reclamación de responsabilidad patrimonial, tras la caída sufrida en marzo de 2022 de la que fue diagnosticada inicialmente con contusiones y que posteriormente, tras detectarse una luxación acromioclavicular grado IV, requirió cirugía. La demandante esgrimió que hubo un retraso en el diagnóstico y tratamiento, lo que agravó su lesión y la Administración y su aseguradora defendieron que actuaron correctamente y que el retraso fue culpa de la paciente.

El tribunal determina en su dictamen que hubo una infracción de la lex artis (práctica médica correcta) en el diagnóstico inicial y también que la demandante tuvo parte de responsabilidad por no acudir a su médico a tiempo, por lo que se reduce la indemnización total establecida inicialmente en un 60 por ciento hasta dejarla en los 11.943,92 euros que apunta la sentencia, que no impone costas a las partes.