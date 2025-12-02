El Gobierno niega un “riesgo inminente” en el viaducto de Tremor en la A-6 en León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, negó que haya ningún “riesgo inminente” en el viaducto de Tremor en la A-6 en León e insistió en la importancia de que una estructura “tan importante se encuentre en las mejores condiciones”.

En respuesta a preguntas de los periodistas durante la presentación de la campaña ‘Comercio Seguro’ que tuvo lugar hoy en Ávila, el representante regional del Gobierno se refirió a la pregunta del Partido Popular de Ponferrada sobre si, una vez que se ha anunciado la demolición, hay motivos para la preocupación o riesgos la circulación en el viaducto.

A este respecto, Sen aseguró que “todos somos conscientes de lo que ha ocurrido con los otros dos viaductos que además afectan a esta autovía tan importante para nuestra comunidad autónoma” por lo que “la preocupación que puede tener cualquier ciudadano es que precisamente una infraestructura tan importante como es un viaducto se encuentre en las mejores condiciones y circunstancias”.

En este caso defendió que es una “decisión que adopta el Ministerio de Transportes en base a los informes técnicos”, pero que “riesgo inminente no hay absolutamente ninguno”. “No tiene que dar lugar en ningún momento a una preocupación, sino que se ve y se estima necesario una nueva construcción de un viaducto para mejorar la actual situación del que estamos hablando”, señaló.