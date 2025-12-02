Herida grave una anciana en el barrio de La Lastra de León tras un atropello
Fue derribada por un vehículo cuando cruzaba la calle
Una mujer ha resultado herida grave tras ser atropellada en La Lastra.
Los hechos han ocurrido a las 18.39 horas. La víctima, de unos 80 años, fue derribada en la Avenida Aluches, a la altura del número 21.
El 112 solicitó asistencia urgente para atender a la mujer. Se ha avisado a la Policía Local de León, a CNP y a Sacyl.
Fue movilizada una ambulancia soporte vital básico, una UVI móvil y un equipo médico.