HM Hospitales usará la investigación y la docencia para atraer talento

El presidente del grupo HM Hospitales (en el centro) y el director territorial (primero por la izquierda) junto a autoridades de la provincia.ángelopez

HM Hospitales reunió ayer en la Colegiata a autoridades sanitarias, políticas y empresariales de León para hacer balance y dar la bienvenida a la Navidad. El presidente del grupo, Juan Abarca Cidón, aseguró que «la hoja de ruta es clara: priorizar al paciente y usar la docencia y la investigación como palancas para atraer talento». También agradeció el apoyo de la ciudad, sin el cual "no habríamos podido desarrollar nuestro proyecto".

Ofreció a la Junta colaborar "en las terribles listas de espera y en las consultas para llegar al diagnóstico lo primero posible".

El director de la zona noroeste, Ricardo Aller, ensalzó la nueva web "por disruptiva" y la ampliación en Salamanca. Reconoció que había sido un año "largo, complejo e intenso, pero también extraordinario al ver todo lo que hemos hecho". Destacó el "avance" médico, investigador y docente y anunció que en 2026 el esfuerzo se centrará en la excelencia operativa.

Al evento asistieron, entre otros, el alcalde de León, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, el presidente del Consejo Consultivo, los gerentes de Sacyl y del Hospital Universitario de León, la gerente de Atención Primaria, los vicerrectores de Profesorado y de Actividad Académica de la Universidad de León, el obispo, el ecónomo de la Diócesis, y los presidentes de la Cámara de Comercio de León y del Círculo Empresarial Leonés.