León encarga el alquiler de las siete carrozas para los Reyes por 42.500 €

Los Reyes Magos no faltarán a la cita con León el 5 de enero. Puntuales, como cada año, Sus Majestades de Oriente desembarcarán en la estación ferroviaria alrededor de mediodía, se subirán al tren turístico para acercarse hasta el consistorio de San Marcelo, donde los recibirá la corporación municipal, y, por la tarde, a partir de las 18.00 horas, recorrerán las calles del centro de la ciudad. No podrán emplear los camellos, pero tampoco tendrán que hacerlo a pie. Melchor, Gaspar y Baltasar podrán cursar su visita subidos a las carrozas que el Ayuntamiento de León acaba de alquilar con una factura de 42.500 euros.

La comitiva tomará el relevo de la Cabalgaza de Papa Noel, programada para el sábado 20 de diciembre. El cortejo de Sus Majestades de Oriente contará con siete vehículos, de acuerdo a la resolución del concurso público abierto por el consistorio para suministrar el encargo. Habrá un trono para cada uno de los tres Reyes Magos, a los que se sumarán otras tres carrozas alquiladas por el Ayuntamiento de León: una para la estrella de Oriente, otra con el buzón en el que se almacenan las cartas enviadas por los leoneses y otra con el «trono de Leona». Las seis tienen la calificación como «buena» parte de los técnicos, dentro de una escala en la que cabía por encima la puntuación de «excelente», que no obtuvo ninguna, y por debajo de «inadecuadas», como se consideraron otras cuatro.

Junto a ellas se alineará como mejora del contrato una séptima carroza, que «deberá respetar el tema central de la Navidad, aunque podrá tener una temática libre que complemente y enriquezca el evento», como se cita en el informe. En este vehículo destacará «la creatividad y la coherencia con el conjunto de la cabalgata, lo cual contribuirá a mejorar la calidad y el atractivo del desfile festivo», como se reseña en el acuerdo de concesión del contrato, adjudicado a Carrozas Álvarez, la única empresa que se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento de León. El cortejo de la cabalgata lo completarán compañías de teatro contratadas, asociaciones de vecinos e inmigrantes, que escoltarán a Melchor, Gaspar y Baltasar, y clubes de patinaje.