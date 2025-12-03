Los médicos van a la huelga cuatro días por el "bodrio" del estatuto marco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Actos del Hospital Universitario Son Espases se quedó pequeño ayer. Cientos de médicos abarrotaron el recinto en la asamblea convocada por el sindicato CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) para dar un ultimátum claro: "Basta ya" al Estatuto Marco impulsado por la ministra Mónica García, que consideran un "bodrio" que condena a los facultativos a jornadas de hasta 45 horas semanales, turnos interminables y un desprecio absoluto a la profesión.

Bajo el lema "Por un Estatuto Propio", los médicos han confirmado la convocatoria de huelga nacional los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. El paro afectará a centros de toda España y ya cuenta con el apoyo explícito de profesionales de León y de todas las comunidades autónomas. "Nos jugamos el futuro de la sanidad pública y de nuestra propia dignidad profesional", explicó uno de los portavoces de CESM durante la asamblea, que terminó entre aplausos y gritos de "¡Huelga, huelga!".

Los facultativos exigen un marco normativo propio que reconozca su especificidad, limite de forma real las guardias, mejore las retribuciones y ponga fin a la precariedad que, aseguran, está provocando una fuga masiva de talento. La convocatoria llega tras meses de negociaciones fallidas con el Ministerio de Sanidad y después de que el actual Estatuto Marco –heredado y apenas retocado– siga sin resolver problemas estructurales que afectan tanto a médicos de hospital como de atención primaria. 9, 10, 11 y 12 de diciembre.