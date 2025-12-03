La ULE refuerza la formación de los fisioterapeutas en Atención Primaria y Comunitaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La fisioterapia en Atención Primaria y Comunitaria sigue siendo una asignatura pendiente en España, donde menos del 3% de los profesionales colegiados trabajan en este ámbito, pese al incremento de necesidades asistenciales y programas de promoción de la salud en el entorno cercano.

Con el objetivo de contribuir a revertir esta situación, la Universidad de León ha puesto en marcha la Microcredencial Universitaria en Bases para la Fisioterapia en Consulta Comunitaria, cuyo periodo de preinscripción ya está abierto, una novedosa formación cuyo periodo de preinscripción ya está abierto.

Este título propio, que se desarrollará de forma presencial y completa en el Campus de Ponferrada, está dirigido a fisioterapeutas —del ámbito público o privado— de entre 25 y 64 años interesados en Atención Primaria y Comunitaria, así como a profesionales vinculados a clínicas privadas con vocación social o a programas de prevención y promoción de la salud en sus territorios.

La formación dará comienzo el 10 de enero, con un programa que combina contenidos teóricos y prácticas de simulación clínica. Las sesiones se celebrarán los sábados, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y se organizarán en una cadencia aproximada de un seminario cada tres semanas hasta el 9 de mayo de 2026, fecha prevista de finalización.

El objetivo es capacitar a los profesionales para ofrecer cuidados centrados en la persona, promoviendo la salud, la prevención y el automanejo, así como reforzando la educación sanitaria y el trabajo desde el paradigma comunitario. Los participantes adquirirán las competencias necesarias para ejercer como fisioterapeutas especializados en salud comunitaria, un perfil cada vez más demandado en el sistema sanitario.

Óscar Rodríguez Nogueira, codirector del programa, subraya que la fisioterapia “debe contar con profesionales preparados para mejorar la salud de la población aprovechando sus propios recursos personales y comunitarios” y recuerda que trabajar en el ámbito comunitario exige una formación específica.

“Es necesario que la formación profundice en habilidades relacionales, educación para la salud, cribado de patologías que puedan abordarse mediante automanejo y diseño de programas de ejercicio terapéutico”.

De ahí la puesta en marcha de esta microcredencial para dar respuesta a la necesidad de capacitar e incentivar a los fisioterapeutas en prevención, promoción y educación para la salud tanto en consultas privadas como en centros públicos de Atención Primaria.