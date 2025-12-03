Los Puntos Violeta conciencian sobre la violencia sexual en 18 centros educativos de León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Un total de 18 centros educativos de la ciudad de León han contado durante los meses de octubre y noviembre con Puntos Violeta para concienciar a la comunidad educativa sobre la problemática de la violencia sexual y servir de herramienta para sensibilizar sobre ella y prevenirla.

Una iniciativa que ha desarrollado la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León enmarcada dentro de las acciones con motivo del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La concejala de Igualdad, Mercedes Escudero, ha visitado algunos de estos centros en los que, además, se han impartido charlas a los jóvenes.

Los objetivos de esta propuesta, que ha contado con la colaboración de los centros educativos, son fomentar un ambiente de respeto e igualdad en la comunidad educativa; crear un espacio seguro y accesible de información, orientación y apoyo; y dotar al alumnado de herramientas de detección, prevención y actuación frente a situaciones de desigualdad, discriminación, violencia de género o violencia sexual. Además, se trata también de un punto de información sobre los recursos y servicios existentes en el municipio de León en materia de atención a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales.

El comienzo de esta actividad tuvo lugar el día 17 de octubre, con la instalación del Punto Violeta en el IES Eras de Renueva. En total se han adherido a la misma los siguientes centros educativos: IES Eras de Renueva, IES Sánchez Albornoz, IES Legio VII, IES Ordoño II, IES Juan del Enzina, IES García Bellido, IES Padre Isla, IES Giner de los Ríos, IES Lancia, Centro de Formación Profesional Don Bosco, Centro de Formación Profesional Específica Amidown, CIFP CENTEC, Centro de Formación Profesional Clarín, CIFP Ciudad de León (La Torre), Centro de Formación Profesional María Auxiliadora, Colegio La Asunción, CIFP Ciudad de León Escuela de Hostelería y Turismo San Cayetano y Colegio Divina Pastora.