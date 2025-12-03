La Feria de Productos de León crece hasta los 104 productores y trae una lucha de cucharones

El "mejor escaparate de los Productos de León", según lo definió el diputado del ramo, Roberto Aller, abrirá sus puertas este viernes 5 de diciembre en el Palacio de Exposiciones con 104 empresas, ocho de ellas nuevas, y varias novedades, como una Lucha de Cucharones que enfrentará a cocineros no profesionales de diversas localidades con la idea de implicar a grandes y pequeños, como se busca también con Cocina con tu abuelo.

En esta XXXI edición de la Feria de Productos de León habrá nueve actos de cocina, dos mesas redondas, nueve degustaciones que incluyen la tercera queimada, cinco maridajes, siete talleres, el séptimo concurso de corte de jamón y dos talleres inclusivos, explicó Aller.

La intención de la Diputación es apoyar a los productores de la provincia y ayudarles en el camino de la excelencia y la difusión de su calidad.

"Es una apuesta sin fisuras de la institución provincial, porque entendemos que la colaboración es el único camino para colocar a los productos de León donde se merecen", remarcó.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel inaugurará la feria a las 17.00 horas y un cuarto de hora después los visitantes ya pueden aprovechar una degustación de los productos de Sidras Carral y las cocinas en vivo de los alumnos de FP del instituto Fernando de Castro de Sahagún y del restaurante Pablo y La mujer de Pepe. La jornada también trae la primera Lucha de Cucharones, hay quién cocine (18.30 horas), las presentaciones de productos de la huerta de Fresno con degustación y de repostería Montesori y el taller inclusivo de Eva Millán.

Los otros tres días el ferial abrirá la puerta a las 11.00 horas y la cerrará a las 21.30 horas, con parón de 14.30 horas a 17.00.