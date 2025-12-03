El PSOE afirma que la "cabezonería" de UPL mantiene paralizado el Ayuntamiento de San Andrés

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) se ha unido este miércoles a las críticas del PP y sindicatos al equipo de Gobierno de UPL, al que acusa de "cabezonería y mala gestión" ante el retraso en el pago de las nóminas de la plantilla municipal.

El PSOE ha recordado, en un comunicado, que esta situación deriva de la falta de un interventor, encargado de fiscalizar la nóminas, plaza que no se ha cubierto porque el equipo de Gobierno hizo una composición del tribunal que "no era la adecuada", según notificó la Junta de Castilla y León al Consistorio a finales del pasado mes de mayo.

"Pero en vez de rectificar y acatar la orden de la Administración autonómica, que consistía en anular el decreto del 21 de mayo, relativo al tribunal, la UPL prefirió seguir adelante, haciendo caso omiso a dicha indicación, pese a que de haberlo hecho en poco más de un mes habrían tenido nombrado a un Interventor", ha explicado el PSOE.

En ese momento, el equipo de Gobierno volvió a "hacer alarde de soberbia y victimismo", han afiramdo, insistiendo en que ese procedimiento estaba bien hecho y que no se iba a empezar de nuevo, porque, según dijeron, "paralizaría el Ayuntamiento".

De ahí que ahora el PSOE haya asegurado que "su cabezonería" la están pagando los empleados públicos y los vecinos del municipio.

En lo que respecta a las nóminas, los socialistas han criticado que UPL sigue "echando balones fuera, culpando a terceros una vez más", incluso a sindicatos y empleados municipales, en los que públicamente dicen confiar pero que "no dudan en poner a los pies de los caballos en cuanto tienen la oportunidad".

A este respecto, el PSOE ha recordado como el equipo de Gobierno ha cargado la responsabilidad del retraso en el expediente de nóminas de diciembre al departamento municipal del área, al que habían encargado tenerlo para el día 15, pero, que tal y como explicaron, no estuvo listo hasta el 27.

Posteriormente, reconocieron públicamente que este retraso se debía a la ingente cantidad de trabajo que había tenido que afrontar el departamento, al tener que incorporar la actualización de la subida salarial en todas las nóminas de los años 2024 y 2025, ha añadido el PSOE.

"Ahí entonces la responsabilidad pasa a ser del sindicato que ha denunciado ahora públicamente la parálisis municipal, porque, en palabras del equipo de Gobierno, fue el que 'presionó' para que ésta no se realizara de forma escalonada", han sumado a sus críticas los socialistas.

Para el PSOE, la parálisis del Ayuntamiento es "responsabilidad, única y exclusivamente, de la falta de trabajo, de previsión, del exceso de soberbia y, en definitiva, de la incompetencia de la UPL".