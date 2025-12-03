San Andrés postula al arquitecto jefe de interventor para salvar la nómina

Francisco Gutiérrez, primero por la derecha, en una reunión en 2009 sobre la integración ferroviaria con los entonces alcaldes de León y San Andrés.DL

La novela que se está escribiendo en San Andrés del Rabanedo para solventar los puestos clave de altos funcionarios con los que encarrilar la gestión municipal está a punto de sumar un nuevo capítulo, ya que el arquitecto jefe municipal de este Ayuntamiento del alfoz leonés desde 2005, Francisco Gutiérrez, se perfila también como el nuevo interventor accidental.

El equipo de Gobierno leonesista le postula para el cargo y hoy se espera que llegue el okey de la Junta al nombramiento temporal del que también fuera concejal socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de León. La intención es poner punto y aparte con este profesional de la 'casa' a un puesto atragantado desde que el A1 que lo ocupaba se marchó en octubre de 2024.

Desde entonces, el municipio ha caminado de tropezón en tropezón y no sólo por registrar seis retrasos en el pago de las nóminas a los 300 empleados, sino por la imposibilidad de presentar los presupuestos, la contabilidad, el registro de facturas, la autorización de pagos y hasta licencias de obras, ya que la figura del interventor es la encargada de fiscalizar toda la gestión económica financiera.

Durante esos catorce meses de inestabilidad administrativa, San Andrés se abonó a la vía excepcional para disponer, como hará ahora, de un interventor accidental. Hasta el momento el elegido era un A1 también de la casa consistorial que asumía durante unos días esa tarea a mayores para aportar paz a la plantilla al desbloquear con su firma el pago de los 700.000 euros de los sueldos y de paso, dar vía libre a algunas facturas e intentar no perder subvenciones.

Cubrir el puesto de forma permanente está resultando una árdua tarea. Primero, por la falta de candidatos, y después por un proceso selectivo que la Junta mandó repetir este verano tras haber apercibido dos veces al Ayuntamiento en mayo sobre la «ilegal» composición del tribunal calificador por exceso de habilitados nacionales. De modo que cuando el equipo de Gobierno leonesista se frotaba ya las manos al creer que la papeleta estaba resuelta con un cántabro elegido entre los que se presentaron al examen, recibió otro jarro de agua fría y vio de nuevo en el aire asuntos por valor de 2,5 millones y una concentración promovida por UGT.

San Andrés y la Junta resolverán en el Contencioso el tema de la oposición, lo que puede demorarse meses, y mientras tanto tratarán de que el puesto no siga vacante aupando a él a Gutiérrez que tendrá que compatibilizar ambos puestos, el de arquitecto municipal y el nuevo de interventor accidental.

Francisco Gutiérrez llegó a la vida pública en junio de 2003 de la mano del alcalde de León Francisco Fernández por un breve periodo hasta diciembre de 2004 y ambos regresaron de 2007 a 2011. En 2005 consiguió la plaza de arquitecto superior municipal de San Andrés, convocada por oposición libre, sin concurso y tras superar tres exámenes. Ha sido uno de los funcionarios del municipio cuya productividad actualizó UPL, junto a la de la nueva tesorera, el nuevo secretario y el interventor accidental.

Resta cubrir la plaza del inspector de Servicios, que se jubiló el pasado mes de agosto y cerrar la estabilización.