Los accidentes graves laborales han aumentado un 40% en León, según CC OO

El sindicato CCOO de León ha alertado este miércoles del incremento de los accidentes graves con baja en la jornada de trabajo en octubre y ha denunciado que en los 10 primeros meses de 2025 la provincia leonesa ha registrado 42 accidentes graves, 12 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 40%.

Agricultura, construcción y servicios, son los sectores con mayor número de accidentes graves (cuatro, tres y cinco, respectivamente) lo que supone un incremento del 200% en el sector agrario y un 42,86% en los otros dos sectores con respecto al mismo periodo del año 2024, que "ponen de manifiesto la inexistencia o ineficacia de las medidas de seguridad en los centros de trabajo".

CCOO ha señalado que también se ha producido un incremento importante en los accidentes graves 'in itinere' en estos diez meses del año, que han pasado de 9 en 2024 a 15 en este año, lo que supone un incremento del 66,67%, situando a León como la la tercera provincia de la Comunidad con mayor número de accidentes 'in itinere'.

Asimismo, se ha producido un incremento en la declaración de enfermedades profesionales con baja durante estos últimos diez meses del año, pasando de 71 en 2024 a 85, lo que supone un incremento del 19,72%.

A su vez, también se ha producido un incremento en la declaración de enfermedades sin baja médica que ha pasado de 64 en el año 2024 a 89, suponiendo un incremento del 39,06%.

Para visibilizar esta situación, CCOO ha llevado este miércoles una concentración a la puerta de su sede en León, que se ha repetido en el resto de la Comunidad, una acción con la que el sindicato va a denunciar públicamente el repunte de los accidentes graves y mortales así como la falta de medidas preventivas eficaces en las empresas.

Asimismo, ha denunciado que muchos de los accidentes no traumáticos se tratan de patologías asociadas al deterioro de las condiciones de trabajo, como aumentos de cargas y ritmos de trabajo, largas jornadas de trabajo, fatiga, estrés, ansiedad, deterioro de la conciliación de la vida familiar, es decir, consecuencias de la exposición a factores de riesgo psicosocial y sus efectos sobre la salud.

"Es obligatorio por ley la implantación en las empresas de medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos psicosociales desde el año 1996 que entro en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", ha señalado José Agustín secretario de Negociación Colectiva, Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de León.

A este respecto, ha reclamado una reforma y actualización que dé respuesta a los riesgos emergentes de las nuevas formas de organizar el trabajo con la digitalización de la economía, que "desgraciadamente" no ha encontrado interés en la patronal.

El sindicalista ha subrayado que la prevención de riesgos laborales es un derecho fundamental de las personas trabajadoras y una obligación de los empleadores para proteger la salud de sus empleados y ha exigido a los organismos competentes que actúen con firmeza ante los incumplimientos de la Ley y adopten medidas urgentes para frenar la creciente siniestralidad laboral.