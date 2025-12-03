Un incendio en un túnel corta la vía de tren entre León y Monforte

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La circulación de trenes entre León y Monforte de Lemos se encuentra suspendida desde las 15:00 de este miércoles por un incendio localizado en el interior del túnel número 9 entre Folgoso y La Granja. Según fuentes cercanas, la alarma saltó tras el aviso de un maquinista que había cruzado recientemente la zona afectada del trayecto.

En concreto, la suspensión del tráfico ferroviario responde a la presencia de llamas en la tela asfáltica del túnel, lo que ha obligado a cortar por completo la circulación de trenes en dicho tramo. Hasta que el personal técnico de infraestructura de ADIF revise minuciosamente las instalaciones y determine que existen condiciones seguras para el tránsito ferroviario, no se permitirá la reapertura de la vía.

El incidente ha causado, de forma inmediata, la interrupción total del tráfico ferroviario por el túnel 9, un segmento clave en la conexión ferroviaria entre Castilla y León y Galicia. De acuerdo con fuentes de la empresa ferroviaria, se está valorando la posibilidad de habilitar transbordos adicionales por carretera para los viajeros afectados por el corte, toda vez que la duración de la interrupción se desconoce y dependerá de las evaluaciones técnicas sobre la infraestructura.

Entre las dificultades sobrevenidas a raíz del incendio, destaca que se ha perdido el mando y visión desde el CTC (Centro de Tráfico Centralizado) sobre todas las estaciones de la línea León-Monforte de Lemos.

Así, la reapertura de la línea no cuenta por ahora con una previsión horaria concreta. La decisión dependerá de los técnicos y de la completa inspección de la infraestructura tras el siniestro, asegurando en todo momento las pertinentes condiciones de seguridad tanto para viajeros como para el personal ferroviario.

El incendio ha provocado cortes en la línea León-Monforte-Lugo-A Coruña y en la línea Monforte-Ourense, aunque según fuentes cercanas en esos trayectos la circulación ya está recuperada, pero permanece cortado el servicio en el tramo León-Ponferrada, pendiente de reparación en el punto de la incidencia.

Renfe ha establecido planes alternativos de transporte de viajeros para el tramo interrumpido entre León y Ponferrada.